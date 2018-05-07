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Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

Администрация Искитимского района не приезжает на осмотр раскисающей дороги и не приводит ее в порядок.

7.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

Заседание комитета депутатов по ЖКХ

На прошедшем 3 мая заседании комитета по ЖКХ горсовета Бердска депутаты обсуждали ситуацию с дорогой, ведущей к пионерскому лагерю «Орбита».

Во время весеннего паводка один из участков дороги размокает настолько, что там может увязнуть даже трактор.

Лариса Степанова, вице-мэр по городскому хозяйству, обрисовала ситуацию.
— Это очень больной вопрос. Есть и жалобы от садоводов, и обращения от учреждений, которые там находятся. К сожалению, дорога до «Орбиты» и до дач, которые расположены там, находится у нескольких собственников. Это областная администрация, лесничество, затем Искитимский район, дачные наши общества и Бердск. Там несколько участков с разной формой собственности. На сегодняшний день проблема у нас на участке от поворота от водозабора на Сосновку, там восемьсот метров. Земля находится в Границах Искитимского района. Но Искитимский район настроен вплоть до того, что ничего там делать не будут, — сказала Лариса Степанова.

Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

Лариса Степанова, вице-мэр по городскому хозяйству

Сергей Белов. Депутат по 22 округу Бердска, внес предложение:

— Искитимская земля… Но дорога для Бердска нужна? Пускай землю тогда отдают!

Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

Сергей Белов, депутат

Андрей Вишневский, начальник отдел благоустройства бердского управления ЖКХ, рассказал о попытках взаимодействия с администрацией Искитимского района.

— Мы приглашали Искитимский район на совещание. На место, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с этой дорогой в период паводка. Они просто туда не приезжали, — возмутился Андрей Вишневский.

Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

Андрей Вишневский, начальник отдел благоустройства

По итогам совещания комитетом было принято решение составить обращение к депутатам Искитимского района от бердского комитета депутатов по ЖКХ.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о дороге, раскисающей каждую весну.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Напишите в облпрокуратуру. Она редко проверки инициирует сама.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. овсянка74

    халатное отношение ,собственник обязан следить за своим имуществом,статью всегда найти можно

    Thumb up 0 Thumb down 0

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