Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района

На прошедшем 3 мая заседании комитета по ЖКХ горсовета Бердска депутаты обсуждали ситуацию с дорогой, ведущей к пионерскому лагерю «Орбита».

Во время весеннего паводка один из участков дороги размокает настолько, что там может увязнуть даже трактор.

Лариса Степанова, вице-мэр по городскому хозяйству, обрисовала ситуацию.

— Это очень больной вопрос. Есть и жалобы от садоводов, и обращения от учреждений, которые там находятся. К сожалению, дорога до «Орбиты» и до дач, которые расположены там, находится у нескольких собственников. Это областная администрация, лесничество, затем Искитимский район, дачные наши общества и Бердск. Там несколько участков с разной формой собственности. На сегодняшний день проблема у нас на участке от поворота от водозабора на Сосновку, там восемьсот метров. Земля находится в Границах Искитимского района. Но Искитимский район настроен вплоть до того, что ничего там делать не будут, — сказала Лариса Степанова.

Сергей Белов. Депутат по 22 округу Бердска, внес предложение:

— Искитимская земля… Но дорога для Бердска нужна? Пускай землю тогда отдают!

Андрей Вишневский, начальник отдел благоустройства бердского управления ЖКХ, рассказал о попытках взаимодействия с администрацией Искитимского района.

— Мы приглашали Искитимский район на совещание. На место, чтобы своими глазами увидеть, что происходит с этой дорогой в период паводка. Они просто туда не приезжали, — возмутился Андрей Вишневский.

По итогам совещания комитетом было принято решение составить обращение к депутатам Искитимского района от бердского комитета депутатов по ЖКХ.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о дороге, раскисающей каждую весну.