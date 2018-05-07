Разрушены пожарные лестницы в общежитиях Бердска

Заканчивают проверку на пожарную безопасность общежитий в Бердске. Вернее, многоквартирных домов коридорного типа, имевших ранее статус общежитий. Таких в городе 10.

— Проверки завершаются. Фактически они завершены были в пятницу. Сегодня будет окончательное вручение документов управляющим компаниям. По итогам из 10 домов коридорного типа, в шести выявлены нарушения требований пожарной безопасности. По всем общежитиям выданы предписания до середины июня, потому что есть то, что можно устранить в течение недели, а есть мероприятия, которые требуют временных затрат. Например, ремонт ступеней пожарных лестниц, кое-где они вообще отсутствуют, и так далее, — рассказал на совещании чиновников 7 мая начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков.

В течение недели составят административные протоколы в отношении управляющих компаний и до 15 июня будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности, отметил Степоненков.

Объекты потребительского рынка и туристической деятельности на предмет пожарной безопасности еще проверяют. По словам Николая Александровича, их проверку завершат к середине июня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале апреля на аппаратном совещании начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев рассказал, что посещение с проверкой пожарной безопасности многоквартирных домов коридорного типа бывших общежитий возможно раз в 10 лет и раз в пять где, где случались пожары. Проверка проходит и по жалобам жителей.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поставил задачу провести осмотр осмотр всех общежитий без исключения.

Массовые проверки объектов торговли и потребительского рынка в Бердске начались после трагических событий в кемеровском торгово-развлекательном центр «Зимняя вишня».