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Проверят с собаками места празднования Дня Победы в Бердске

На охрану правопорядка 9 мая в городе выйдет весь личный состав бердского отдела МВД.

7.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Проверят с собаками места празднования Дня Победы в Бердске

На массовых городских праздниках сотрудники полиции оберегают покой бердчан

Личный состав готов к проведению всех массовых мероприятий в День Победы, доложил на совещании чиновников 7 мая заместитель начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

— Осуществлена расстановка личного состава, предусмотрен резерв, а также антитеррористические мероприятия, обследования с собакой. Взят под круглосуточную охрану Монумент Славы. Мы регулярно проверяем состояние охраны, пока замечаний не выявлено. Служба ведется добросовестно, — отметил Волгин.

По словам замначальника ОМВД по Бердску, 9 мая весь личный состав отдела полиции переведут на особый режим несения службы.

— Думаю, что мы встретим и проведем праздник достойно, — сказал Сергей Волгин.


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