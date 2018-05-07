Проверят с собаками места празднования Дня Победы в Бердске

Личный состав готов к проведению всех массовых мероприятий в День Победы, доложил на совещании чиновников 7 мая заместитель начальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

— Осуществлена расстановка личного состава, предусмотрен резерв, а также антитеррористические мероприятия, обследования с собакой. Взят под круглосуточную охрану Монумент Славы. Мы регулярно проверяем состояние охраны, пока замечаний не выявлено. Служба ведется добросовестно, — отметил Волгин.

По словам замначальника ОМВД по Бердску, 9 мая весь личный состав отдела полиции переведут на особый режим несения службы.

— Думаю, что мы встретим и проведем праздник достойно, — сказал Сергей Волгин.