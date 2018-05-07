Повешенный труп в частном доме обнаружили спасатели в Бердске

Очередной вызов на деблокировку входной двери поступил утром 5 мая сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

В частном доме на ул. Водобачной проживал 67-летний мужчина. Он длительное время не отвечал ни на звонки по телефону, ни на стук в окна и двери. Родные предположили, что произошло что-то неладное и обратились к спасателям с просьбой открыть доступ в дом.

— На место выехали трое спасателей. С помощью аварийно-спасательного инструмента они деблокировали дверь и вошли в помещение. Владельца дома нашли повешенным в кладовке. Тело передали прибывшим на место сотрудникам полиции, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.