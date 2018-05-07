Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске

В пятницу в Бердске травмирован пешеход, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в группе по пропаганде областного полка ДПС ГИБДД.

Весером 4 мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Алфард», двигался по ул. Горького со стороны ул. Ленина в направлении железнодорожного вокзала.

У дома №1 по ул. Горького в 23.10 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо.

В результате ДТП серьезно травмирован пешеход, мужчина 1997 года рождения, уточнили в ГИБДД.