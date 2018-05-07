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Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске

21-летний мужчина, переходивший дорогу по переходу, получил серьезные травмы.

7.05.2018 Фото: ГИБДД Один комментарий

Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске

Молодой человек попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе

В пятницу в Бердске травмирован пешеход, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в группе по пропаганде областного полка ДПС ГИБДД.

Весером 4 мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Алфард», двигался по ул. Горького со стороны ул. Ленина в направлении железнодорожного вокзала.

У дома №1 по ул. Горького в 23.10 он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо.

В результате ДТП серьезно травмирован пешеход, мужчина 1997 года рождения, уточнили в ГИБДД.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пожизненно таких утырков лишать прав

    Thumb up 2 Thumb down 0

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