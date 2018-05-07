От затопления спасет дренажная система частные и многоквартирные дома Бердска

Для осушения (локального понижения уровня грунтовых вод) застроенных земель в Бердске будет создано несколько объектов системы «лучевого» дренажа. Строительство систем осушения осуществляет ОА СГСТУ «Виогем» из Белгорода. Представители фирмы, которые уже приехали в Бердск рассказали 7 мая, что представляет из себя эта система.

На территории Бердска по проекту предстоит построить пять «лучевых» дренажных колодцев. Вся установка состоит из, собственно, колодца и горизонтальных скважин, сходящихся от границ осушаемого участка к центру колодца. Один колодец рассчитан на осушение 15 га земли. Первый колодец будет построен у перекрестка улиц Мира и Гагарина. Максимальный срок работ — 4 месяца.

Главный инженер «Виогема» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, как будут проводиться работы по сооружению системы «лучевого» дренажа.

— Земля в месте сооружения объекта очень влажная, поэтому копать колодец будем, не осушая, подводным методом. Если начнем осушать, мы зальём всех и вся. Поэтому и копать, и бетонировать днище колодца будем под водой. «Опускается» шахтный колодец, методом Кейсона. Глубина колодца по проекту — 7 метров. На дно колодца устанавливается буровой станок, которым бурятся от 4 до 8 горизонтальных скважин 40-60 метров длиной. В скважины будут вмонтированы трубы, собирающие воду по всей длине. Так как скважины горизонтальные с небольшим уклоном в сторону колодца, вода будет набираться самотёком. Отсутствие постоянно работающих насосов — один из существенных плюсов установки. Поэтому срок работы установки около 30 лет, — сделал акцент Александр Лукьянов.

Кроме того, по проекту из колодца бурится скважина в сторону ливневой канализации. Через эту скважину будет удаляться вода, набежавшая в колодец.

Для этой цели в колодце будет установлен насос, оснащенный автоматическим управлением, прибором учета и GPS-навигации. По достижении определенного уровня воды в колодце включится насос и перекачает воду в ливнёвку» После чего он отключится до того момента, когда вода снова не наберется до заданного уровня.

По окончанию монтажа вся установка будет передана в ведение муниципального Комбината бытовых услуг. Он будет осуществлять мониторинг работы и состояния установки. Данные о включении и отключении насоса, о сбоях и прочем будут поступать диспетчеру посредством СМС-сообщений.

Для бердчан же готовая установка будет выглядеть, как обыкновенный колодец.

— Сама буровая установка ещё не пришла, но трубы буровые уже есть. Кроме того, мы уже завезли часть необходимого оборудования — «ножевые» кольца, а «стеновые» кольца мы заказали на местном предприятии ЖБИ (цех «СтройРегионСервис»). Сейчас занимаемся монтажом разборных секций ограждения на месте первого колодца. Персонал у нас опытный, технология отработанная. Один из первых наших объектов был в Тюмени, делали осушение еще в 90-х годах. До сих пор прекрасно работает. Под защитой нашего дренажа строилось Казанское метро. Саратов, Балаково, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург — везде есть наши установки. Сейчас часть наших людей работает на Новосибирской ГЭС, мы делаем гидроизоляцию бетона, находящегося ниже уровня воды, — не без гордости сообщил Александр Лукьянов.

Начало работ, связанных с выкапыванием колодца, запланировано на третью декаду мая. К тому времени на объекте поставят забор и подведут нужные коммуникации.

Предполагается, что в первую очередь будут осушены улицы Октябрьская, Гагарина, Мира, Рабочая, Павлова, Красноармейская и Берёзовая. Кроме того, прекратится затопление подвальных помещений в близлежащих многоэтажных домах, в частности на ул. Гагарина, сообщил начальник бердского управления капитального строительства Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», белгородская компания выиграла конкурс на освоение 24 млн рублей. Это первый этап осушения городской территории. Но Бердску не хватает 60 млн рублей для сооружения полноценной дренажной системы для полного отвода грунтовых вод.

Между тем, подтопления уже приводят к ЧП. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 26 апреля рухнула стена частного дома на ул. Октябрьской, который постоянно стоит в воде из-за повышения уровня грунтовых вод.