Повешенный труп в частном доме обнаружили спасатели в Бердске
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске
Последний звонок для 545 выпускников Бердска прозвенит 24 мая
От затопления спасет дренажная система частные и многоквартирные дома Бердска
Проект Роскомнадзора о блокировках раскритиковали в правительстве
Из-за сброса в канализацию досок и гвоздей ограничат коммунальные услуги новостройке в Бердске
Первую каменную церковь построили 210 лет назад в Бердске
Более 100 домов остались без электричества и воды из-за порыва кабеля в Бердске