Проект Роскомнадзора о блокировках раскритиковали в правительстве

Проект приказа Роскомнадзора о «порядке идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа», согласно которому в России должно быть введено новое основание для блокировок — решение суда по делу об административном правонарушении, «необоснованно расширяет полномочия» Роскомнадзора и требует переработки. С такой позицией выступили представители рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве России. С их заключением на новую версию приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Соответствующую инициативу Роскомнадзор опубликовал на сайте нормативных правовых актов 23 апреля. Внесенные ведомством поправки позволят ему в том числе блокировать сервисы VPN и анонимайзеры и необходимо, чтобы легализовать блокировку миллионов IP-адресов в рамках борьбы с Telegram, писал в апреле «Коммерсантъ». Однако в Роскомнадзоре, комментируя эту информацию, связь документа с блокировкой мессенджера отвергли. Целью проекта в пресс-службе ведомства тогда назвали «формирование правовых оснований для внесения доменных имен интернет- ресурсов в реестры для блокировки операторами связи, если в соответствующих решениях судов и иных уполномоченных органов содержатся технические ошибки».

Практика, как указывали в Роскомнадзоре, показала, что иногда написание указателей доменных имен в решениях судов и иных уполномоченных органов содержат технические ошибки (в букве, слэш направлен не в ту сторону и т.д.). В таком случае внести указатель доменного имени в реестр не представляется возможным, пояснили в пресс-службе.​

Однако рабочая группа «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве сочла, что подобные поправки фактически наделяют ведомство возможностью заблокировать любой ресурс. Таким образом, Роскомнадзор, как отмечается в заключении специалистов, получит право самостоятельно устанавливать сетевой адрес, доменное имя и указатель страницы, содержащие запрещенную информацию, «в случае выявления ошибок». Кроме того, если указанный проект приказа будет одобрен, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, как подчеркнули представители рабочей группы, «получит и полностью заменит функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной».

Помимо этого из документа не понятно, как в ведомстве собираются проверять, соответствует ли информация на ресурсе той, которая стала основанием для блокировки: например, должна она быть тождественной или просто совпадать по смыслу, заметили специалисты. Документ, по их мнению, необходимо переработать.

Изначально, как пояснил «Коммерсанту» источник в интернет-отрасли, знакомый с подготовкой заключения, предполагалось, что Роскомнадзор подготовит приказ о том, как идентифицировать сайты, веб-страницы, программное обеспечение и информационные системы, используемые для обхода блокировок, то есть VPN и прокси-серверы. Однако фактически, как считают эксперты, сам порядок идентификации проект приказа так и не описал.

«В Роскомнадзоре написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок», — пояснил собеседник газеты, заметив однако, что в принципе это не задача представителей ведомства. «Это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т.д.», — указывает источник издания.​ Закончили в Роскомнадзоре, по его словам, тем, «что если мы что-то не найдем или найдем не то, то сами разберемся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток».

Заключение рабочей группы, как рассказала «Коммерсанту» ее куратор Ирина Левова, было направлено в Роскомнадзор на имя его главы Александра Жарова 3 мая. В ведомстве подтвердили получение этого документа. В настоящий момент он, как уточнили в пресс-службе, изучается. «Процедура общественного обсуждения и антикоррупционная экспертиза проекта приказа завершается 7 мая. Затем с учетом поступивших замечаний и предложений он будет скорректирован и вновь размещен на портале», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее, 4 мая, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) рассказал о поступивших в организацию 6184 жалобах от пользователей и компаний, которые пострадали от массовой блокировки IP-адресов, организованной Роскомнадзором в попытках прекратить работу Telegram в России. «Пользователи, заявляющие об этих проблемах, понесли в том числе финансовые потери, которые достигают в некоторых случаях до 30 тыс. руб.», — отмечали также в РОЦИТе.

Заблокировать Telegram на территории России Роскомнадзор пытается по решению столичного Таганского суда с 16 апреля: мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В Telegram подобное требование считают антиконституционным и заявляют также, что это невозможно технически. После того как Роскомнадзор внес в реестр запрещенных домены и IP-адреса серверов мессенджера, Telegram начал использовать IP-адреса облачных сервисов Amazon Web Services, Google Cloud, DigitalOcean, Microsoft Azure и др.