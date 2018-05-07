Из-за сброса в канализацию досок и гвоздей ограничат коммунальные услуги новостройке в Бердске

Засоряет канализацию строительным мусором дом №126 по ул. Ленина в Бердске. В результате возникают подпоры, из-за которых страдают жители других многоквартирных домов. На совещании чиновников 7 мая мэр Бердска Евгений Шестернин дал поручение подчиненным проявить настойчивость в работе с управляющей компанией и если подпоры по вине новостройки продолжатся, то наложить на дом технические ограничения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с начала 2018 года подвал дома трижды топило фекалиями. Из-за коммунальных аварий жители оставались без воды, задыхались от вони, ходили пешком, так как отключали лифты.

УК «СервисДом», обслуживающая дом, находится в Новосибирске. Жители с жалобами звонили в диспетчерскую. Но в УК ответственность за потопы перекладывали на Комбинат бытовых услуг (КБУ), вернее на несвоевременное реагирование на аварии этой организации. КБУ в свою очередь заявлял о том, что сети дома до сих пор не переданы на его баланс. И основная причина подпоров, из-за чего и топит подвал, — попадание строительного мусора в канализационные сети.

В апреле жильцам пришлось столкнуться с другими проблемами. В доме без предупреждения отключали свет и воду.

Так как все вопросы с УК приходится решать с большим трудом, жители думают поменять ее. И только на бердскую, уверили жители новостройки.

На аппаратном совещании 3 мая директор КБУ Владимир Воспанчук доложил о том, что канализацию в районе медсанчасти «Вега» забили строительным мусором. Подпор не могли устранить два дня. И даже вручную очищали коллектор.

— Достаем оттуда строительный мусор: мешки, палки, доски, гвозди, утеплитель. Вероятно, с Ленина, 126. Поговорили с управляющей компанией, чтобы на контроль взяли и обучили своих жильцов пользоваться системой канализации города, — пояснил Воспанчук.

По словам Евгения Шестерина, заниматься два дня подпором по одному дому — это роскошь. Мэр дал поручение подчиненным вывесить на новостройке объявление, что причина подпоров — строительный мусор. Проговорить с управляющей компанией, чтобы она установила контейнер для сбора остатков стройматериалов.

На доме разместили объявление, с управляющей компанией составили разговор о размещении во дворе контейнера для строительного мусора, рассказала на совещании чиновников 7 мая начальник отдела ЖКХ и энергетики Татьяна Золотухина.

— Есть же технические системы, которые позволяют ограничивать весь дом. Если будут такие подпоры, и мы будем являться заложниками того, что другие многоквартирные дома будут страдать, то тогда примем технические меры по этому дому. Откуда идет мусор, ясно и понятно. Разъяснительная работа должна проводиться с управляющей компанией. А там они пусть сами кошки ставят, ловят все — это их проблемы, поэтажно и так далее. Из-за одного дома не должны страдать другие многоквартирные дома. Я был там в субботу. Ситуация не очень-то изменилась. Как продолжали валить, так и валят. Объявление для тех, кто и до этого этим не занимался. Проявите настойчивость в работе с управляющей компанией. И тогда содержание объявление будет точно такого же типа. По техническому ограничению. Не то что там перекроем, а ограничим — какая возможность в правовом поле есть, — обратился к Золотухиной мэр Евгений Шестернин.