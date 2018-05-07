Первую каменную церковь построили 210 лет назад в Бердске

В субботу, 5 мая, в исторической гостиной в арт-зале Бердского историко-художественного музея состоялась встреча с бывшим настоятелем Преображенского храма Василием Бирюковым (отцом Василием).

Встреча открылась краткой экскурсией по выставке живописи «Православные храмы России» и продолжилась рассказом об истории строительства бердских церквей, рассказали в отделе культуры Бердска. Она ведется с 1716 года, когда одним из первых сооружений Бердского острога стала Сретенская церковь.

Построенная из дерева, она просуществовала около века. А затем при поддержке бердских купцов был возведен новый каменный храм Сретения Господня. Произошло это ровно 210 лет назад. Затопление Бердска в 50-х годах прошлого века вновь лишило жителей города храма.

История строительства православных храмов на территории нового Бердска напрямую связана с деятельностью священника Василия Бирюкова. Василий Валентинович поделился воспоминаниями с участниками встречи о том, как происходило строительство, кто помогал в этом деле. Сейчас на территории Бердска действуют три храма — Преображенский, Сретенский и недавно построенный в Микрорайоне Богоявленский.