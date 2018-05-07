Более 100 домов остались без электричества и воды из-за порыва кабеля в Бердске

В результате порыва электрокабеля 5 мая в районе ул. Морской были обесточены и остались без воды более чем на час жилые дома в Бердске.

По словам начальника бердского РЭС Игоря Михина, бердчанин-физическое лицо на муниципальной территории проводил земляные работы без согласования. Экскаватор повредил кабель 10 киловольт. Помимо этого повреждения произошло и другое — на параллельном кабеле. Более часа ушло, чтобы отыскать повреждения и запитать потребителей по резерву, отметил Игорь Анатольевич. Ущерб, который может составить от 50 до 200 тыс. рублей, заплатит виновник.

— Мы не создаем никакого бюрократического барьера. Мы готовы принимать заявки по телефону, факсу или нарочным. Чтобы в заявке указывалось место раскопок и контакты ответственного лица, — отметил Михин.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, в субботу, 5 мая, ему пришлось принимать звонки возмущенных бердчан, оставшихся без электроэнергии.

— Субботний день. У людей выходной. Из-за одного горе-специалиста, принявшего решение «где хочу, там и рою», 75 домов, многоквартирных, бац, и встали, такое же количество индивидуальных домов встали. У каждого свои планы на жизнь. Я знаю, что цена вопроса горе-специалисту обойдется более 100 тыс. рублей. Прошу сюда же включить стоимость водовозок, организовавших подвоз воды. Все это сюда включите. Я не думаю, что там 100 тыс. рублей будет. Хватит заниматься дуростью. Все тут хозяева — что хочу, то и делаю, — возмущался на совещании чиновников 7 мая Евгений Шестернин.

Если бы на момент аварии шел дождь, то развитие событий могло идти в другом направлении и завершиться несчастным случаем, уверил мэр.

Как пояснил Михин, для проведения земляных работ организациям и предприятиям достаточно позвонить по тел.: 2-43-07 и туда отправят специалиста. Что касается физических лиц, то им лучше принести заявку в РЭС.