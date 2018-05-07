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Грехом назвал глава РПЦ использование военной силы в целях агрессии

Патриарх Кирилл добавил, что на военнослужащих «лежит особая нравственная ответственность».

7.05.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Грехом назвал глава РПЦ использование военной силы в целях агрессии

Патриарх Кирилл

Любое использование вооруженных сил в агрессивных целях является грехом, поэтому на военнослужащих лежит особая нравственная ответственность. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в преддверии Дня Победы, передает ТАСС.

«На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом. Вот почему всякое использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом», — сказал патриарх.

«И если посмотреть на историю нашего христолюбивого воинства, то главной миссией, которую оно несло, была защита своего народа и своего Отечества», — добавил он.


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(6) Комментариев

  1. zizou

    главной миссией, которую оно несло, была защита своего народа и своего Отечества
    ===============================
    а чо не уточнил, кого мы, такие христолюбивые, в Сирии защищаем?

    Thumb up 9 Thumb down 5

  2. Юрий Шпедт

    На воинов, которые принимают присягу возлагается ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
    «Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.»

    Нет возможности философствовать солдату. Сказал старшина, что бурундук птичка, значит, так и есть…

    Thumb up 5 Thumb down 3

  3. Поросёнок Пётр

    Всё же какой Владимир Михайлович великий мастер речей лицемерных *THUMBS UP*

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • ПЕНС

      мастер гундеть…

      Thumb up 3 Thumb down 4

    • Анна

      Всё же какой ты поросенок духовно обеднённый. Выставляешь себя праведным, я-де не убивал, не грабил, смотрите какой я хороший. А внутри полон зависти, злобы, осуждения всех вокруг. Бедная твоя душа, несчастная. Как мне тебя жаль.

      Thumb up 2 Thumb down 3

  4. итальянец

    Поросенок Петр Бердский Саакашвили, не меньше

    Thumb up 0 Thumb down 2

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