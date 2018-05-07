Грехом назвал глава РПЦ использование военной силы в целях агрессии

3,2 млн рублей показал доход за 2017 год мэр Бердска
Отказывается ремонтировать дорогу в лагерь Бердска власть соседнего района
Разрушены пожарные лестницы в общежитиях Бердска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Проверят с собаками места празднования Дня Победы в Бердске
Владимир Путин вступил в должность президента России
Повешенный труп в частном доме обнаружили спасатели в Бердске
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске
Последний звонок для 545 выпускников Бердска прозвенит 24 мая
главной миссией, которую оно несло, была защита своего народа и своего Отечества
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а чо не уточнил, кого мы, такие христолюбивые, в Сирии защищаем?
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На воинов, которые принимают присягу возлагается ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —
«Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.»
Нет возможности философствовать солдату. Сказал старшина, что бурундук птичка, значит, так и есть…
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Всё же какой Владимир Михайлович великий мастер речей лицемерных
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мастер гундеть…
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Всё же какой ты поросенок духовно обеднённый. Выставляешь себя праведным, я-де не убивал, не грабил, смотрите какой я хороший. А внутри полон зависти, злобы, осуждения всех вокруг. Бедная твоя душа, несчастная. Как мне тебя жаль.
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Поросенок Петр Бердский Саакашвили, не меньше
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