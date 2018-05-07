Грехом назвал глава РПЦ использование военной силы в целях агрессии

Любое использование вооруженных сил в агрессивных целях является грехом, поэтому на военнослужащих лежит особая нравственная ответственность. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после литургии в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в преддверии Дня Победы, передает ТАСС.

«На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом. Вот почему всякое использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом», — сказал патриарх.

«И если посмотреть на историю нашего христолюбивого воинства, то главной миссией, которую оно несло, была защита своего народа и своего Отечества», — добавил он.