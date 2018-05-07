Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Кашин Николай Алексеевич
Дорогие читатели! Уже несколько лет по миру идет «Бессмертный полк». В строю живые несут фотографии тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу Великой Отечественной войны, а по большому счету, Второй мировой. Инициатором «Бессмертного полка» стали журналисты канал ТВ-2 из Томска.
Полк героев идет и по нашему Бердску. Редакция предлагает фотомарафоном «Вспомним всех поименно» поддержать «Бессмертный полк». Помните «Реквием» Роберта Рождественского? Строкой из него мы и назвали нашу победную акцию.
ВКонтакте альбом «Вспомним всех поименно»
Это нужно не мертвым – это нужно живым…
Во имя живущих —
победа!
Во имя грядущих —
победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости
выше,
и не было доблести
выше —
ведь кроме
желания выжить
есть еще
мужество
жить!
Навстречу раскатам
ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
начертано слово
Победа!
Победа!!
Строчки из «Реквиема» Роберта Рождественского
Кашин Николай Алексеевич
Кашин Николай Алексеевич
Дата рождения 17.12.1923г дата смерти 30.10.2016
Родился в деревне Морозово (в старом Морозово, нынче зона затопления — река Бердь)
Служил деда Коля в 156 танковом полку, специальность ПТР, рота ПТР — противотанковое оружие. Одно лето был в разведке.
Награды:
• Орден Красной звезды
• Орден Отечественной войны
• Два Ордена Славы
Медали:
• За Отвагу
• За Победу над Германией
• За Победу над Японией
• За Взятие Будапешта
• За Взятие Вены
• За освобождение Праги. И юбилейные: более 10 наград.
Белобородов Михаил Тимофеевич, ушёл на войну в июле 1941 года
Воевал в 32-й Краснознамённой стрелковой дивизии.
Участвуя в боях за Москву, в октябре 1941 года был тяжело ранен.
Но, несмотря на тяжёлое ранение, после излечения вернулся в строй.
Был направлен в 71 ОДЭБ, где воевал до самой Победы.
Награждён медалью «За отвагу», Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями Победы.
Жучков Николай Иванович (1922 гр)
В РККА с 12.1941 года по 10.08.1942 (выбыл по ранению).
Сапер 159 отдельного саперного батальона 112 стрелковой
дивизии Сталинградского фронта.
Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны 2 степени,
медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны 1 степени.
Жучков Серафим Иванович (1924гр)
Иванов Алексей Иванович, 1925г.р
Зазулин Михаил Григорьевич 12.08.1925-18.06.2009 3-й Украинский фронт,танкист(механник-водитель)
Базов Петр Иванович, годы жизни: 18.12.1913- 28.07.1980гг
Заместитель командира по политической части, артиллерист, звание: капитан. 1 дивизион 401 артполка.
3-й Белорусский фронт
Головач Николай Трофимович. 1925-2012
Головач Николай Трофимович. 1925-2012
Азаров Сергей Тимофеевич 08.10.1907-07.09.1981 г Рядовой
Шофер трофейной роты. призван 23 июня 1941 г. Краснозерский Р.В.К.
Демобилизован 23 сентября 1945 г.
Азаров Сергей Тимофеевич 08.10.1907-07.09.1981 г Рядовой
Будный Леонид Константинович. 1.02.1918 — 21.06.1993
Участник войны. Московский и 1-й Украинский фронт,
командир стрелкового отделения. Служба в армии с 1939 по 1945гг
Рубцов Василий Федорович. 12.02.1926 — 11.01.2016
Мирошниченко Михаил Ильич
Фомин Григорий Васильевич
Мирошниченко Илья Васильевич
Кузнецов Виктор Яковлевич
Зоркальцев Александр Степанович, 1903гр
Зоркальцев Виталий Александрович, 1928гр
Шулимов Семен Ильич, 1913гр
Филипп Архипович Мочалов родился в 1913 году в селе Петушиха. Призван в 1941 году Маслянинским РВК НСО. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 года
Семен Архипович Мочалов родился в 1922 году в селе Петушиха. Призван Маслянинским РВК НСО. Лейтенант. Погиб в январе 1943 года. Похоронен в г. Воронеж, братская могила №1. Имя Семена написано на Мемориале Славы Воронежа
Семен Архипович Мочалов родился в 1922 году в селе Петушиха. Призван Маслянинским РВК НСО. Лейтенант. Погиб в январе 1943 года. Похоронен в г. Воронеж, братская могила №1. Имя Семена написано на Мемориале Славы Воронежа
Семен Архипович Мочалов родился в 1922 году в селе Петушиха. Призван Маслянинским РВК НСО. Лейтенант. Погиб в январе 1943 года. Похоронен в г. Воронеж, братская могила №1. Имя Семена написано на Мемориале Славы Воронежа
Бояркин Федор Федорович (9.08.1907 — 23.09.1942) Родился 9 августа 1907г. в селе Шаманово Братского района Иркутской области. 8 августа 1941г. призван в ряды Красной Армии. Воевал на Ленинградском фронте пулеметчиком — первым номером. Погиб в бою 23 сентября 1942г. у деревни Ершино Старусского района Ленинградской области. Похоронен в братской могиле деревни Конюхово (в списке под №1954). Вечная память моему отцу Бояркину Федору Федоровичу
Бояркин Федор Федорович верхний ряд крайний справа.
Фото 1941г
Корниенко Константин Петрович
год рождения 1919
Место рождения Новосибирская обл., Маслянинский р-н, с. Нежно-Красково
Место призыва Уланбиевский РВК, Челябинская обл.
Из наградного листа
Корниенко Константин Петрович
гвардии лейтенант, командир взвода автоматчиков
103 Гвардейского Стрелкового полка
34 Гвардейской Стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии.
год рождения 1919
предоставляется к ордену Красная Звезда.
с 25.06.41-20 Московская армия
15.12.41-19 Московская армия
27.03.43-28 Армия
с 1.01.44 ударная армия
Участник героичской обороны города Москвы в ноябре 1941г.
В бою 18.10.1943 года в районе реки Миуса при прорыве
сильно укрепленной полосы немцев, когда вышел со строя
командир роты автоматчиков, тов. Корниенко принял на себя
командование ротой и повел ее на штурм обороны немцев,
первым ворвался на высоту 202 левее могилы Саур и поставил Красный флаг.
В бою 27 января 1944 года при прорыве сильно укрепленной полосы
обороны немцев в Районе Малой и Большой Лепетихи взвод
под командование тов. Корниенко первый ворвался в траншеи
противника и рассеял до взода гитлеровцев.
Вспомним всех поимённо.
Титов Василий Павлович.
Родился 12 апреля 1900 года.
Умер 01 мая 1990 года.
Бавыко Мефодий Данилович
Мищенко Иван Петрович
1910 — 1942гг
красноармеец
пропал безвести
Утев Иван Ильич лейтенант 24.07.1924 — 05.01.1963г.
Иванов Федор Павлович
(1924-1992г.р.)
Был призван Новосибирским РВК в стрелковый полк 150,рядовой. Ранен 25 ноября 1942 г. при наступлении. Находился на лечении в Эвакогоспитале 1659 с 18.01.43г.по 27 февраля 1943г. в Бугуруслане. После ранения приехал работать на эвакуированный завод из города Бердянска в село Бердск, где во ВОВ было организовано производство топливных агрегатов для двигателей истребителей
ИЛ-2 и оптических прицелов для танков Т-34 и военных самолетов.
Елькин Леонид Дмитриевич (1910-1977г.р.) Был призван из г. Алма-Ата (Казахстан). Во Время ВОВ обучал кавалеристов и благодаря этому, ему посчастливилось сняться в эпизодах (дедушка заводил и выводил коней из воды) в художественном фильме режиссера Александра Файнциммера «Котовский».
Ежов Евгений Дмитриевич
09.01.1922-08.05.2015. Подполковник.
2-й Белорусский фронт. Лётчик дальнего бомбардировщика ИЛ-4. За годы войны прошёл боевой путь от курсанта Омской военно-авиационной школы до командира звена 108-го Бомбардировочного Авиационного Рижского Краснознамённого полка. Участник Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций.
Ежова Вера Ивановна.
27.09.1920-28.11.2000.
Медсестра прифронтового госпиталя в Польше в городах Белоподляска и Мендзыжец.
Капранова Таисия Ивановна
1919 — 1981гг.
Труженица тыла (Краснозерский район в Петропавловске). Всю войну возила в бочке горючее на поля.
Волков Иван Федорович родился 01.091.1926 года в г. Казани Татарской АССР. Призван в Армию 10 октября 1943 года. Его боевой путь описан им самим(листок высылаю). Воевал в составе 3 Белорусского фронта, участвовал в боях под Витебском, за взятие Кёнигсберга, дважды был ранен. 15 ноября 1944 года, в возрасте 18 лет, был награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе подвиг его был описан так: «Красноармеец Волков И.Ф. был тяжело ранен в бою, но продолжал вести бой, проявив при этом мужество и отвагу». Я нашла наградной лист на орден » Красной Звезды» на сайте ПАМЯТЬ НАРОДА, Награждён так же орденом Отечественной войны 1 степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Закончил войну папа в Забайкалье, после победы над Японией. Прожил достойную жизнь, На Бердском электромеханическом заводе работал шлифовщиком с 1960 года по 1981 год до ухода на пенсию по причине получения статуса инвалида войны по тяжелому ранению головы. Всегда был передовиком производства, ударником труда, активно занимался общественной работой. Более 25 лет пел в народном хоре «Красная Гвоздика». Уважаем и любим своими детьми, внуками, правнуками. Он — наша гордость!
Волков Иван Федорович
Анатолий Максимович Макаров, родился 7 мая 1926 года в деревне Вылково Тюменцевского района в семье председателя колхоза. В 17 лет в 1943 году ушел на войну добровольцем. После призыва его направили в танковую школу, после окончания он был направлен на передовую командиром танковой бригады. Не раз ходил в разведку, и однажды в тылу врага, переодевшись в немецкую форму, брал языка. В 1945 году война закончилась, но не для всех наших солдат. Наши войска оставались на территории Германии, и продолжали нести службу. Также остался и Анатолий Максимович. Он участвовал в съемках фильма «Встреча на Эльбе», где по сюжету фильма танковый батальон вел бой с немецкими танками. Анатолий Максимович снимался в фильме на своем танке № 627, где вел контрнаступление в бою и был ведущим. Дембилизовался Анатолий Максиомович в декабре 1950 года. За смелость и отвагу награждён медалями и орденами.
Анатолий Максимович Макаров на знаменитом танке №627 в Германии (справа первый)
Ганжин Григорий Ефимович. 17.08.1898 — 05.08.1967. Слесарь (медник) паркового взвода гвардии старший сержант. Выводил поврежденные автомашины с поля боя, а также восстанавливал их под сильным артиллерийским и минометным огнем противника. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». День Победы встретил в Польше
Усик Федор Яковлевич. Родился в 1897 году. Призвали на фронт 25 августа 1941 года. Умер от ран 20 сентября 1943 года. Похоронен в поселке Рыбач Тосненского района Ленинградской области
Бабушкин Василий Платонович. Родился 28.01.1913г. в Новосибирской области Чановского р-на, д. Блюдцы. Умер в 1990г.
Был заточником высокой квалификации на заводе «Сибсельмаш», поэтому не был призван на фронт, а оставлен на заводе. Проработал до пенсии на этом заводе, был рационализатором, имел награды
Мудрецов Иван Иванович. Родился 17.10.1926г. в Орловской (ныне Брянской) области Стародубского р-на, д. Камень. Умер в 2006г.
Мудрецова Пелагея Николаевна. Родилась 21.09.1927г. в Калининской области Пеновского р-на, д. Селище. Умерла в 1990г.
Во время войны, вместе с другими подростками, были вывезены из своих мест в г. Новосибирск.
Закончили ремесленное училище и были направлены на завод п/я161, эвакуированный из Ленинграда. Работали на фронт. После войны остались в Новосибирске, создали семью, воспитали 3 дочерей.
После войны отец закончил курсы шоферов, ушел с завода и работал в строительном тресте №43. Мама так и работала на заводе до пенсии.
Награждены медалями за доблестный труд с 1941 по 1945гг., почетными грамотами, благодарностями
Папа Якунин Михаил Васильевич 1923 года рождения Живет в Бердске. Служил летчиком, летал в прибалтике (Эстония Литва)
Мама Якунина Антонина Прокопьевна 1924 — 2008 год. служила радистом в прифронтовой зоне. Победу встретила, находясь в Берлине
Папа Якунин Михаил Васильевич 1923 года рождения Живет в Бердске. Служил летчиком, летал в прибалтике (Эстония Литва)
Мама Якунина Антонина Прокопьевна 1924 — 2008 год. служила радистом в прифронтовой зоне. Победу встретила, находясь в Берлине
Папа Якунин Михаил Васильевич 1923 года рождения Живет в Бердске. Служил летчиком, летал в прибалтике (Эстония Литва)
Мама Якунина Антонина Прокопьевна 1924 — 2008 год. служила радистом в прифронтовой зоне. Победу встретила, находясь в Берлине
Туманов Константин Кириллович, 1908 года рождения. Участник Финской и Великой Отечественной войны с 3 мая 1942 года, автоматчик танко-десантной роты 29-го гвардейского мотострелкового батальона 29-й гвардейской отдельной танковой бригады. Сержант. Был убит 15 июля 1943-го под Дубно. Награжден посмертно орденом Красной звезды. Призывался из Вологодской области
Куликов Иван Егорович
Дата рождения 06.06.1917г., дата смерти 20.04.1990г.
Место рождения: Кировская обл., Нагорский р-н, с. Кулики
Звание: Старший лейтенант Командир стрелковой роты
В РККА с 09.1939 года
Место призыва: Прокопьевский РВК, Кемеровская обл., Прокопьевский р-н
Подвиг: 03.08.1942 года в составе 577 стрелкового полка 205 стрелковой дивизии вели бои на Клеком направлении, в бою за ст.Паньшино Сталинградской области был легко ранен.
23.11.1942 года в составе 888 стрелкового полка 298 стрелковой дивизии в бою за Хут.Вертяле в районе ст.Котлубань получил тяжелое ранение.
После ранения отправлен в резервный полк в г.Бердск
Награды: Орден Отечественной войны II степени (приказ 390/н от 23.06.1945), Юбилейный Орден Отечественной войны II степени от 1990г.
Медали: За победу над Германией, Юбилейные медали 7шт
Куликова (Андриенко) Евдокия Ефимовна
Дата рождения 16.11.1922г., дата смерти 14.07.1999г.
Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, д. Н.Локти
Труженица тыла
Медали: Ветеран труда, Юбилейная медаль 1995г.
Черкасов Виталий Иванович (1925-1997гг.)
Парад ветеранов Великой Отечественной войны.
Бердск. 9 мая 1987г
Лозовик Потап Филипович
Агеев Дмитрий Федорович (справа)
Глебова Анна Ефимовна
Второй белоруский фронт. Санинструктор.
16 июня 1923 — 18 февраля 2003 г
Булдаков Геннадий Иванович 1922-13.01.1945 г. в восточной проси
Командир танка Т34, 3-го танкового батальона , 2-ой отдельной гвардейской танковой бригады
Хохряков Алексей Ефимович
06.03 1912 года рождения, умер не знают
Разведка, информация засекречена
Смолихин Сергей Петрович. Гвардии старшина
Валентина Михайловна Смолихина (Вострова). 1925-2013гг.
Труд в тылу ВОВ
Вот только не все достойно встретили эту Победу и в дальнейшем тянули с государства.Так и сейчас с фотографиями-в первых рядах будут не погибшие,а до сих пор здравствующие
1 19
«Вспомним всех поименно»
Лучшее уважение к погибшим в ВОВ, это захоронение останков героев, которые до сих пор, 77 лет лежат на местах сражений, где погибли, а не пафосная болтовня!
39 1
хорошо что люди воевавшие за нашу страну не увидели то что сейчас творится. Немецкие машины дарят олимпийцам в больницы лечиться летают в Германию. Как же это пошло и мерзко
24 3
Если мерзко,то на российских машинах катайтесь. А пока лучше немецких машин нет.Но у нас есть многое что лучше чем у немцев,это наша природа,а также наша свобода.куда хочу туда и иду.А у них шаг в лева -плати.
3 17
«А пока лучше немецких машин нет.»(с)
спорное заявление))
кстати, недавно были у друзей в гостях. У него крузак, у неё был бмвХ6. Смотрю- камри стоит. А чё, спрашиваю с бэхой? Да говорит достала- постоянно что-=то ломается, причём тот же крузак с такими «поломками» годами может ездить, а эта встаёт посреди дороги и всё, типа дальше не поеду- вызывайте эвакуатор.
к тому же, говорит, сигналку нормальную поставить- тоже проблема. Короче, намаялась и купила камрюху))
7 1
К слову о крузаках и бэхах.
И Германия, и Япония в той войне проиграли.
Мы и тех и тех победили.
3 0
«Но у нас есть многое что лучше чем у немцев,это наша природа»
Это Вы про ту природу, которую китайцам на 50 лет, погонять подарили? И про «переспелый лес» не забыли, который у нас каждый день прореживают, скоро одна большая «переспелая лысина»вокруг Бердска, под НУЖНЫЕ коттеджи останется!
36 3
«а также наша свобода.куда хочу туда и иду»
— А дедушка где спит?
— Какой дедушка? Ах, дедушка… Он там, в прихожей, на коврике… А если не слушается, то я его веником!
— Это правильно…
27 1
я лично против,чтобы «дидами на палочках» торговали
19 10
Сделали бы альбом открытым, чтобы люди сами могли фото фронтовиков вставлять — и работникам редакции работы меньше и нам проще.
5 0