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Слагали стихи битве с рельефом и грязью «Бурундучьи бега» в Бердске

К полному бездорожью за бердским кладбищем добавилась непогода с ветром и проливным дождем. Но настоящим монстрам экстремальных гонок понравилось все, даже отсутствие минералки.(ФОТО) .

6.05.2018 Фото: Дани Лосева 2 коммент.

Слагали стихи битве с рельефом и грязью «Бурундучьи бега» в Бердске

А как вы хотели? Это битва с бездорожьем

Экстремальные заезды по бездорожью устроили в Бердске за городским кладбищем в субботу, 5 мая. Клуб МБО4х4 приглашал как опытных покорителей бездорожья, так и новичков. Организаторы соревнований подготовили разнообразные по проходимости трассы — от самой простой до максимально сложной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Сезон гонок по белой грязи наконец то заканчивается! Ура товарищи! Пришло время представить первую в этом сезоне гонку без сугробов. Столь ранняя дата проведения легендарной битвы с рельефом и грязью обусловлена переносом «Всесибирского внедорожного фестиваля» на 18 мая, — пояснили организаторы.

Как всегда, на первых трёх трассах был проводится зачёт по «Спортивному туризму на средствах передвижения». Все желающие могли получить или повысить свой спортивный разряд.

Слагали стихи битве с рельефом и грязью «Бурундучьи бега» в БердскеСудя по отзывам на форуме клуба, «Бурундучьи бега-2018» удались:
— Спасибо огромное МБО и всем кто приехал готовить трассы и собственно участникам и зрителям за достойно проведенные выходные! Несмотря на смену всех сезонов года за один день, считаю прошло все просто класс! Особенное спасибо экипажу меня раздавившему.

— В общем как обычно — «орги козлы приедем еще!». Как же приятно почувствовать себя человеком дома…

— Погода внесла коррективы, небесная канцелярия нам пока не подвластна, но мы работаем над этим. Стандарту пришлось особенно тяжело, даже туризм на стандартной трассе офигевал.

Кроме прозаических отзывов были и стихотворные:

Крыло погнули,
Разбили стекла лбами,
На первой трассе —
Реванш над БУРУНДУКАМИ.

Вторая — ЗАПАДНЯ,
Как в преисподню,
И нет пути назад,
Разверзлись небеса.

И гром гремит,
И молнии сверкают,
И дождь идёт не умолкая.
Кто на ВД-4
Вытворяют чудеса
Задорный блеск в глазах мерцает.

На третьей было много ШИН,
С подъёма поворот коварный
Сидели ВСЕ, не Я ОДИН.
СУДЬЯ на время ЖАДНЫЙ.

А на четвёртой — дождь идёт,
Колёса грунт гребут, как сопли.
Порвали ленты, вешки сбили,
И СУДЬИ, ГАДЫ, ГОНКУ запретили.

Уехали не солоно ХЛЕБАВШИ,
ДОБРЫМ словом вспоминая ТЕХ,
КТО трассы ставил день и ночь не спавши,
Ради НАШИХ несбывшихся УТЕХ.

Были, впрочем и критические замечания:
— Что хотелось бы отметить в этот раз. Где продажа той же минералки и прочих снеков? Не нашел… Некоторые трассы были излишне затянуты. Ну а в целом, несмотря на погоду, все те же самые ББ.

И в ответ:
— Андрей, ну, черт возьми! Минералка, снеки? Да даже дискотеки не было! Люди оттаивают после зимы, приезжают, общаются, знакомятся! Некоторые даже соревнуются, а те, кто нет, потом им завидуют. Все было прекрасно! А пожрать и попить можно и с собой взять.


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Слагали стихи битве с рельефом и грязью «Бурундучьи бега» в Бердске Фото: сносят магазин. Что построят? Дети увидели рождение бусинок

(2) Комментариев

  1. М

    Эта река втекает в обское водохранилище а они там грязь с мазутой месят .

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  2. Аноним

    А вы…просто портите воздух!!!

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