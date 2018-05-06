Слагали стихи битве с рельефом и грязью «Бурундучьи бега» в Бердске

Экстремальные заезды по бездорожью устроили в Бердске за городским кладбищем в субботу, 5 мая. Клуб МБО4х4 приглашал как опытных покорителей бездорожья, так и новичков. Организаторы соревнований подготовили разнообразные по проходимости трассы — от самой простой до максимально сложной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Сезон гонок по белой грязи наконец то заканчивается! Ура товарищи! Пришло время представить первую в этом сезоне гонку без сугробов. Столь ранняя дата проведения легендарной битвы с рельефом и грязью обусловлена переносом «Всесибирского внедорожного фестиваля» на 18 мая, — пояснили организаторы.

Как всегда, на первых трёх трассах был проводится зачёт по «Спортивному туризму на средствах передвижения». Все желающие могли получить или повысить свой спортивный разряд.

Судя по отзывам на форуме клуба, «Бурундучьи бега-2018» удались:

— Спасибо огромное МБО и всем кто приехал готовить трассы и собственно участникам и зрителям за достойно проведенные выходные! Несмотря на смену всех сезонов года за один день, считаю прошло все просто класс! Особенное спасибо экипажу меня раздавившему.

— В общем как обычно — «орги козлы приедем еще!». Как же приятно почувствовать себя человеком дома…

— Погода внесла коррективы, небесная канцелярия нам пока не подвластна, но мы работаем над этим. Стандарту пришлось особенно тяжело, даже туризм на стандартной трассе офигевал.

Кроме прозаических отзывов были и стихотворные:

Крыло погнули,

Разбили стекла лбами,

На первой трассе —

Реванш над БУРУНДУКАМИ.

Вторая — ЗАПАДНЯ,

Как в преисподню,

И нет пути назад,

Разверзлись небеса.

И гром гремит,

И молнии сверкают,

И дождь идёт не умолкая.

Кто на ВД-4

Вытворяют чудеса

Задорный блеск в глазах мерцает.

На третьей было много ШИН,

С подъёма поворот коварный

Сидели ВСЕ, не Я ОДИН.

СУДЬЯ на время ЖАДНЫЙ.

А на четвёртой — дождь идёт,

Колёса грунт гребут, как сопли.

Порвали ленты, вешки сбили,

И СУДЬИ, ГАДЫ, ГОНКУ запретили.

Уехали не солоно ХЛЕБАВШИ,

ДОБРЫМ словом вспоминая ТЕХ,

КТО трассы ставил день и ночь не спавши,

Ради НАШИХ несбывшихся УТЕХ.

Были, впрочем и критические замечания:

— Что хотелось бы отметить в этот раз. Где продажа той же минералки и прочих снеков? Не нашел… Некоторые трассы были излишне затянуты. Ну а в целом, несмотря на погоду, все те же самые ББ.

И в ответ:

— Андрей, ну, черт возьми! Минералка, снеки? Да даже дискотеки не было! Люди оттаивают после зимы, приезжают, общаются, знакомятся! Некоторые даже соревнуются, а те, кто нет, потом им завидуют. Все было прекрасно! А пожрать и попить можно и с собой взять.