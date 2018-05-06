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Фото: сносят магазин. Что построят?

Что построят?

6.05.2018 Фото: Алексей Юша 13 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Юша Алексей Николаевич:

Сносят магазин в Микрорайоне.

Фото: сносят магазин. Что построят? Фото: сносят магазин. Что построят? Фото: сносят магазин. Что построят? Фото: сносят магазин. Что построят? Фото: сносят магазин. Что построят? Фото: сносят магазин. Что построят?


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(13) Комментариев

  1. Аноним

    Странный вопрос — что построят? Построят другой магазин, побольше, получше! Всё для народа!

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  3. Аноним

    Стройка дома лет на 10 и детям негде будет гулять и взрослым парковаться на своих дрезинах .

    Thumb up 3 Thumb down 2

  4. елена

    муж говорит-стоянку будут строить

    Thumb up 1 Thumb down 2

  5. Аноним

    Ещё одну девятиэтажку Голубев вам построит, а может и две.

    Thumb up 1 Thumb down 6

  6. Мила

    В этом районе очень мало магазинов, обычных простых супермаркетов. Может хоть Продсиб построят, или Пятерочку..

    Thumb up 0 Thumb down 3

  7. Аноним

    И будет вам счастье!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  8. Аноним

    Продсиб уже уходит из Бердска . не выдержал конкуренцию .

    Thumb up 1 Thumb down 3

  9. Поросёнок Пётр

    Старенький павильёнчик, он уже просто в этом месте изжил себя, учитывая сколько вокруг ныне понастроено магазинов, да и есть большое сомнение, что капитальное кирпичное строение, было возведено на законных основаниях

    Thumb up 5 Thumb down 0

  10. Аноним

    Кинотеатр бы

    Thumb up 2 Thumb down 1

  11. Аноним

    Минидетскийсадб

    Thumb up 1 Thumb down 0

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