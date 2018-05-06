Фото: сносят магазин. Что построят?

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Странный вопрос — что построят? Построят другой магазин, побольше, получше! Всё для народа!
6 1
ярче
2 1
Стройка дома лет на 10 и детям негде будет гулять и взрослым парковаться на своих дрезинах .
3 2
муж говорит-стоянку будут строить
1 2
Ещё одну девятиэтажку Голубев вам построит, а может и две.
1 6
насколько мне известно,Голубев на микрорайоне не строит.Там другой застройщик
3 0
В этом районе очень мало магазинов, обычных простых супермаркетов. Может хоть Продсиб построят, или Пятерочку..
0 3
И будет вам счастье!
3 1
Продсиб уже уходит из Бердска . не выдержал конкуренцию .
1 3
Старенький павильёнчик, он уже просто в этом месте изжил себя, учитывая сколько вокруг ныне понастроено магазинов, да и есть большое сомнение, что капитальное кирпичное строение, было возведено на законных основаниях
5 0
Кинотеатр бы
2 1
Минидетскийсадб
1 0
Туалет бы .
3 0