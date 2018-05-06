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Дети увидели рождение бусинок

С особым удовольствием дети выбирали из огромного множества именно свою, самую красивую бусину.

6.05.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написиал Городской Общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска:
Сегодня наши особые дети посетили Студию- Мастерскую Светланы Светиковой и Академию украшений Екатерины Керкис.

Дети увидели, как рождаются бусинки. Мастер по LampWork Светикова Светлана и Екатерина Керкис показали весь процесс рождения бусин. От стеклянной трубочки до готовой бусины. Каждое изделие эксклюзивно. Нет двух совершенно одинаковых предметов, выполненных таким образом.
Дети были заворожены огнём, буйством красок, разнообразием форм, текстур.
Работа стеклодува — это настоящие искусство. Стекло – это живая субстанция. И только мастер может сделать его послушным.
Екатерина и Светлана в тёплой, дружественной обстановке  всё подробно рассказали-показали и дали возможность детям самим проявить своё творчество в составлении браслетов. Каждый ребёнок по своему вкусу  самостоятельно выбирал бусины и изготавливал свой браслет. В итоге у каждого ребенка получилось чудо чудное))) Такой красоты мир ещё не видел.)))
С особым удовольствием дети выбирали из огромного множества именно свою, самую красивую бусину. Кому-то нравились бусины в форме бабочек, а кому-то сочные ягодки, ну а кому-то строгие бусинки.
После мастер -класса, все пили чай с вкусностями и хвалились своими свеже изготовленными браслетами.
Мастера любезно подарили детям собственноручно изготовленные изделия.

Хотим выразить огромную благодарность Светлане Светиковой и Екатерине Керкис за такой чудесный день, за познавательный и продуктивный мастер-класс.
Спасибо Вам за новые знания, за подаренные яркие эмоции наших детей.
Успехов и процветания Светлане Светиковой и Екатерине Керкис.
С уважением, президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.

Дети увидели рождение бусинок Дети увидели рождение бусинок Дети увидели рождение бусинок


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