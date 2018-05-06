А не выключить ли сегодня отопление в городе?

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Кому как.
Батареи пришлось открыть, прохладно стало:) Если вам жарко — это проблема вас и вашего дома. Это всё равно, что жаловаться на кипяток в кране горячей воды, открывая его на максимум.
Поставьте краны на батареях вместе с байпасом, если у вас его нет. Тогда сами сможете отключать батареи, когда вам надо, не нарушая общей системы отопления по стояку. Согласуйте всем домом установку теплового пункта, где автоматика будет перекрывать кран на стояках, регулируя подачу теплоносителя на доме, будете экономить.
Задача котельной выдать норму, там не будут разбираться жарко вам или холодно. Дома на одной котельной разные, с разными теплопотерями. С разными системами отопления. Поэтому если лично вам жарко, это не значит что другим тоже жарко.
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Причём здесь котельная, когда есть ЦТП! При модернизации последних можно не перекладывать установку автоматического регулирования на каждый дом. И кстати, автоматика не перекрывает стояк, а просто напросто подмешивает воду из обратки в подачу. Что с успехом можно делать на ЦТП. Да там точность регулировки намного грубее, но этого будет уже достаточно, что бы подрегулировать кранами в квартире. А то ещё приходится изолировать стояк.
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Деревья распустились. Природу не обманешь.
Отопление, вне всяких сомнений нужно отключить.
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Деревья распустились! А ничего, что ещё снег местами лежит?! Да и земля оттаяла на 30-40см, не больше…
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Сибирь -матушка. Рано отключать. Снег на улице. Жарко -открой окно.
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Ещё на 15,16 обещают минусовую температуру
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