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Из-за наркозависимых боимся отпускать на улицу наших детей! Помогите!

Мы обращались к участковому, но наше обращение было проигнорировано.

6.05.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Лущинская Людмила Владимировна:

Прошу помочь нам жителям домов по улице Новая в городе Бердск. На нашей улице один из домов был сдан аренду под реабилитационный центр наркозависимых. Нам, жителям, теперь страшно отпускать своих детей и внуков на улицу. На нашей улице никто никогда не курил, теперь же окурки можно встретить не только у дома, где разместился центр, но и по всей улице. Мы обращались к участковому, но наше обращение было проигнорировано. От имени десятков жителей улицы Новая, прошу вас помочь нам. Это же не просто больные люди, это же наркозависимые и психически неустойчивые люди. Надеемся на вас.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Это не в том ли доме держали рабов проституток ?

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  2. 123

    И как и чем вам помочь?

    За вас на вашей улице наводить порядки? А чьи это тогда порядки будут? Приду я, будут мои порядки. Ведь я их буду наводить. Если вас так много, как вы пишите, я не вижу никаких проблем мужикам собраться и толпой провести разъяснительные беседы и с хозяевами центра и с наркоманами. Я не верю, что у десятков жителей нет мужей, братьев, отцов, которые бы не смогли помочь. Или вы настолько аморфные что готовы других звать на помощь?

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  3. Аноним

    К участковому, за редким исключением, бесполезно обращаться. Заявление на имя начальника полиции в приёмную, и обязательно зарегистрировать. Можно и коллективное. Вот тогда и участковый зачешется, и возможно найдётся решение проблемы.

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