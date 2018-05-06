Из-за наркозависимых боимся отпускать на улицу наших детей! Помогите!

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Это не в том ли доме держали рабов проституток ?
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И как и чем вам помочь?
За вас на вашей улице наводить порядки? А чьи это тогда порядки будут? Приду я, будут мои порядки. Ведь я их буду наводить. Если вас так много, как вы пишите, я не вижу никаких проблем мужикам собраться и толпой провести разъяснительные беседы и с хозяевами центра и с наркоманами. Я не верю, что у десятков жителей нет мужей, братьев, отцов, которые бы не смогли помочь. Или вы настолько аморфные что готовы других звать на помощь?
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К участковому, за редким исключением, бесполезно обращаться. Заявление на имя начальника полиции в приёмную, и обязательно зарегистрировать. Можно и коллективное. Вот тогда и участковый зачешется, и возможно найдётся решение проблемы.
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