Из-за наркозависимых боимся отпускать на улицу наших детей! Помогите!

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Прошу помочь нам жителям домов по улице Новая в городе Бердск. На нашей улице один из домов был сдан аренду под реабилитационный центр наркозависимых. Нам, жителям, теперь страшно отпускать своих детей и внуков на улицу. На нашей улице никто никогда не курил, теперь же окурки можно встретить не только у дома, где разместился центр, но и по всей улице. Мы обращались к участковому, но наше обращение было проигнорировано. От имени десятков жителей улицы Новая, прошу вас помочь нам. Это же не просто больные люди, это же наркозависимые и психически неустойчивые люди. Надеемся на вас.