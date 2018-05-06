Похитили четыре аккумулятора с вышки сотового оператора Tele-2 в Искитиме

3 мая около 23.15 от дежурного Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» получено сообщение о незаконном проникновении на территорию вышки оператора сотовой связи «Теле -2», расположенной в микрорайоне Заречном. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель вневедомственной охраны полиции Искитима Игорь Красилов.

С вышки похитили аккумуляторные батареи. В ходе патрулирования ул. Некрасова сотрудники Росгвардии заметили автомобиль марки ВАЗ-2109, который визуально выглядел перегруженным. В результате проверки установлено, что в нем находятся 4 похищенных аккумулятора.

Вневедомственная охрана доставила троих подозреваемых в совершении правонарушения доставлены в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский». При установлении личностей подозреваемых, ими оказались молодые люди 1997, 1996 годов рождения (не работают, один ранее судим за кражу). По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ.