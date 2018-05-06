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Макрон: Путин мечтает вернуть России ее величие

Французский лидер хочет «исторического диалога» с российским президентом. Макрон считает, что «Россия почти никогда не знала той демократии», в которой живет Европа.

6.05.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Макрон: Путин мечтает вернуть России ее величие

Глава Французской республики Эммануэль Макрон в Кремле

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du dimanche рассказал, что хотел бы «исторического и стратегического диалога» с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Французский лидер пояснил, что намерен «состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой».

«Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. <…> Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем», — сказал президент Франции.

При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны. «Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима», — подчеркнул глава Французской Республики.

За последние два года ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также Макрона, неоднократно обвиняли российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.


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(3) Комментариев

  1. Омоним

    Просто Путин ищет не там, где потерял. Вот и получаются казаки с нагайками, как 100 лет назад, вместо современной страны с развитой наукой, экономикой и культурой.

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  2. Пенсионер

    Этот драный французик свои комплексы вешает на Россию? Нам… никакого величия доказывать не надо, в отличие от лягушатников!!! Мы как были великими, так и будем вл все века!!!! И никакой занюханый франщузишка для этого не помеха»» Пусть лучше думают, как удавить своего очередного главц!!!

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