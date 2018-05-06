Макрон: Путин мечтает вернуть России ее величие

Глава Французской республики Эммануэль Макрон в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du dimanche рассказал, что хотел бы «исторического и стратегического диалога» с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Французский лидер пояснил, что намерен «состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой».
«Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. <…> Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем», — сказал президент Франции.
При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны. «Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима», — подчеркнул глава Французской Республики.
За последние два года ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также Макрона, неоднократно обвиняли российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Просто Путин ищет не там, где потерял. Вот и получаются казаки с нагайками, как 100 лет назад, вместо современной страны с развитой наукой, экономикой и культурой.
4 1
Этот драный французик свои комплексы вешает на Россию? Нам… никакого величия доказывать не надо, в отличие от лягушатников!!! Мы как были великими, так и будем вл все века!!!! И никакой занюханый франщузишка для этого не помеха»» Пусть лучше думают, как удавить своего очередного главц!!!
1 3
Макрон совокупился со своей школьной училкой.
А чего достиг ты?
0 0