Макрон: Путин мечтает вернуть России ее величие

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du dimanche рассказал, что хотел бы «исторического и стратегического диалога» с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Французский лидер пояснил, что намерен «состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой».

«Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. <…> Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем», — сказал президент Франции.

При этом Макрон отметил, что будет оставаться непреклонным по вопросам вмешательства в дела страны. «Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима», — подчеркнул глава Французской Республики.

За последние два года ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также Макрона, неоднократно обвиняли российские СМИ в пропаганде и вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.