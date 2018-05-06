Задержаны участники митингов «Он нам не царь» в сибирских городах

Митинг против цензуры в интернете и нарушения Конституции прошел в Новосибирске 5 мая. Сотни участников скандировали «Он нам не царь».

Митинг прошел у памятника Александру III на набережной Оби. Несмотря на дождь и промозглый ветер, на площадь, по оценкам Тайги.инфо, вышли около 700 человек. Представитель мэрии рассказал журналистам о 400 участниках.

Новосибирский митинг из-за проблем с согласованием первоначальной акции «за право быть гражданами России» был формально против блокировки мессенджера Telegram и за свободу слова. Это не помешало участникам выразить недовольство федеральной властью.

Перед началом акции замначальника комитета по взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Полянский инспектировал плакаты, которые разворачивали собравшиеся. Он, например, попросил убрать альбомный лист, на котором было написано «Вова сними с ушей корону», как не соответствовавший заявленной тематике. Кроме того, он составил административный протокол о баннере «Он нам не царь».

Полянский просил расписаться в протоколе заявителя акции Илью Качалова, но тот отказался. Переговоры снимали полицейские.

Сначала координатор регионального штаба политика Алексея Навального Андрей Гладченко напомнил о сложностях с согласованием акции, а потом предложил дать слово Полянскому для ответа. Тот отказался, толпа заулюлюкала.

«Такие чиновники в мэриях разных городов будут ровно до тех пор, пока в целом в нашей стране будут процветать те правила, которые к этому и приводят, — считает Гладченко. — Свобода слова записана в одной тоненькой брошюрке — это Конституция РФ. В ней же записана свобода митингов и собраний. За нее мы тоже вынуждены сражаться самыми разными способами, потому что наша страна построена не по тому проекту, который называет Конституция, а совершенно по другому принципу, в основе которого стоит какая-то железная жлыга, именуемая вертикалью власти. Так вот эта жлыга давно проржавела, и здание это рискует рухнуть. Мы не хотим, чтобы оно погребло нас под собой, поэтому мы выступаем за возвращение конституционных норм, свободы слова и свободы распространения информации».

«Мы часто здесь говорили, что не забудем и не простим, но пока что выходит так, что мы забываем и прощаем, — воспроизвел речь блогера Михаила Светова c недавнего московского митинга в поддержку Telegram один из выступавших молодых людей. — У людей, которые превратили нашу страну в ту тюрьму народов, которой она является, есть конкретные имена. И я хочу, чтобы мы их запомнили — это не только Яровая или Роскомнадзор, это кабинет министров, это президент <…> Долой царя!»

Собравшиеся дважды повторили лозунг. Следующий — Сергей Пфайфер — заметил, что «есть какое-то количество людей, которые не хотят, чтобы Путин был у власти, и какое-то количество людей, которые хотят, чтобы он был у власти». «То же самое происходит с Telegram, и он продолжает работать точно также, как продолжает работать Путин. Только он использует легальные средства обхода, а Путин — нет», — считает он.

Большинство выступлений заканчивались лозунгами «Он нам не царь». На сцену поднимались не только сторонники Навального, но и представители «Левого фронта», Либертарианской партии и даже зоозащитница. Говорили не только о свободе, но и о том, что «над нами летает дух Дурова», а также о расстрелах собак.

«Погода сегодня нелётная, а самолетики телеграма летают, — заявил активист „Левого фронта“ Аркадий Булатов. — Чуть больше двух месяцев прошло с выборов, а мы имеем столько трагедий: Волоколамск, Кемерово, падает рубль, нам обещают поднять пенсионный возраст и так далее. И, самое главное, нам пытаются запретить интернет. Если мы не будем сопротивляться, это будет только начало».

Один из волонтеров штаба по имени Влад напомнил, как полиция забирала студентов с занятий из вузов после октябрьского несанкционированного митинга в Новосибирске. Он рассказал, как его брату силовики угрожали ножом во время расклейки листовок.

Последним выступал начальник московского штаба Навального новосибирец Сергей Бойко. Его выход анонсировал не только Гладченко, но и полиция. «Сейчас Бойко будет», — прозвучало по рации у одного из сотрудников МВД.

«Десятки сотрудников штабов по всей стране задержаны. В Москве ключевые люди отключают телефоны, ночуют не дома, чтобы попасть на мероприятие. Общение ведется только по защищенным каналам, — рассказал Бойко. — Это происходит, потому что в стране ведется война, и это не Сирия и Украина, хотя там тоже гибнут наши соотечественники — это война против собственного народа. Нас планомерно лишают медицины и образования, пенсионных накоплений и гражданских свобод. В 21 веке в европейской стране людей сажают за лайки и пытают за репосты. Два дня назад в Петербурге ребят начали задерживать за то, что они вышли на акцию памяти пострадавших в Кемерове — за то, что они скорбели без разрешения».

Сергей Бойко считает, что в России сформировалось «феодальное государство»: нефтяные князья, дорожные князья, «газовые» и «мусорные». Медицина, суды и полиция существуют для «отдельных феодалов», добавил он, закончив выступление лозунгом «Россия будет свободной».

После митинга десяток молодых людей отправились на площадь Пименова, которую мэрия не согласовала организаторам, чтобы поговорить с главой города Анатолием Локтем. Там он открывал «сезон фонтанов» и проводил их символический запуск.

К Локтю удалось подойти одному из участников митинга и спросить, почему их отправили на набережную. «Ну, вы же провели», — ответил Локоть и пошел в служебную машину.

Красноярск

Митинг в Красноярске прошел в субботу на Красной площади в центре города. Он не был согласован, площадь была огорожена, однако людей внутрь пускали.

По свидетельствам очевидцев, на площади была символика «Единой России», похоже, она там тоже проводила какое-то мероприятие, со стороны было не сразу понятно, кто, куда и за кого пришел.

После митинга, в котором приняли участие свыше 100 человек (по оценкам местных СМИ), протестующие с возгласами «Мы идем гулять!» направились на улицу Карла Маркса. Во время движения начались задержания. Количество задержанных уточняется, сообщает Проспект Мира.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю заявили Тайге. инфо, что задержания не комментируют. Один из задержанных, известный красноярский журналист Владимир Перекотий в соцсетях пишет о более чем 15 задержанных. Кроме того, штаб Алексея Навального сообщает об избиении активиста Даниила Маркелова, в отделении полиции №1 Красноярска.

Известный красноярский политолог и пиарщик Василий Дамов пишет о задержании 50 человек. Однако это не официально, подтверждает сам Дамов.

«Мы всегда были очень либеральным регионом в части политического протеста. И я всегда этим на самом деле очень искренне гордился, считая это и заслугой краевой администрации в том числе. Можно быть человеком других взглядов, критиковать друг друга, но оставаться людьми и не переходить определённую черту. Но времена, очевидно, изменились. Теперь мы с Кемерово стоим на одной политической ступеньке», — написал Василий Дамов в соцсетях.

НГС.Красноярск пишет о неофициальных данных по задержанию от 50 до 150 участников митинга.

Центральный районный суд Красноярска арестовал на трое суток Яну Герасимову, координатора местного штаба Алексея Навального. Об этом она написала в твиттере.

Активистку задержали накануне и признали виновной в нарушении порядка организации акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), уточняет «ОВД-Инфо». При этом она утверждает, что не является организатором митинга 5 мая.

«Сотрудника штаба Даниила избили в отделении полиции № 1, разбили телефон. Волонтеру Антону порвали куртку и поранили», — добавила Герасимова в твиттере.

Местные СМИ сообщают, что полиция отпустила журналиста «7 канала» Якова Калинина. Другие задержанные тоже выходят из отделений, их обязали придти 11 мая для «дальнейших разбирательств».

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Томск

В Томске также есть задержанные. Стихийный митинг прошел на Ново-Соборной площади параллельно с праздничной программой в честь дня волонтера. Координатор штаба Алексея Навального Ксения Фадеева сообщила о своем задержании.

«Меня грубо задержали, держат в Советском РОВД, не давали звонить адвокату и вырывали телефон», — сообщила она.

В пресс-службе УМВД по Томской области корреспонденту Тайги. инфо сообщили, что информация о количестве задержанных уточняется.

Барнаул

Также известно, что в Барнауле было задержано от 10 до 15 человек. Однако сейчас, по сообщению активиста Виктора Рау, все отпущены.

Среди задержанных были несовершеннолетние.

По данным регионального штаба Навального, на месте запланированной акции протеста в гайд-парке власти организовали школьные спортивные соревнования: «Подневольные участники спектакля не могли ответить, на какое мероприятие их пригнали и зачем они тут находятся».

Новокузнецк и Кемерово

Координатор новокузнецкого штаба Навального Антон Волошин сообщил Тайге. инфо о 20 задержанных.

«Больше 20-ти задержанных. Пока стояли на площади, полиция наблюдала, как только двинулись в сторону администрации, подбежали космонавты и начали задерживать самых активных», — рассказал Волошин.

По словам Волошина, пока нет информации, что именно вменяют протестовавшим. Они находятся в разных отделах полиции, некоторых возят из одного в другой.

В Кемерове еще до начала акции задержаны начальник местного штаба Навального Ксения Пахомова и зам Борис Павлов. Тем не менее, около 200 человек прошли по улицам на центральную площадь Советов. Их сопровождали несколько сотен полицейских, передает местный интернет-журнал «Абажур».

По данным издания, на мероприятии были задержанные. Участники скандировали «Пушкин!» и пели песню «Ничего на свете лучше нету».

«Граждане, вы являетесь участниками органами местного самоуправления публичного мероприятия. Убедительная просьба, расходитесь», — доносилось из мегафонов в центре города.

Иркутск и Омск

На иркутский митинг пришли около 500 человек. В несогласованном шествии по тротуару в центре города приняли участие около 250 жителей, передает «Бабр». Полиция не задерживала участников. Акция протеста прошла мирно.

В Омске тоже удалось избежать задержаний. Участники прошли по набережной на площадь Бухгольца.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердские полицейские были ориентированы на возможные акции протеста в городе. Но 5 мая сторонники Навального в Бердске не вышли на митинг. Во всяком случае, полиция не нашла в городе несанкционированных скоплений людей под лозунгом «Он нам не царь». Официально за разрешением на проведение массовой акции в тот день в мэрию никто не обращался.

В субботу в Бердске было очень холодно — шел дождь, дул сильный ветер.