Сгорела Toyota Ipsum ночью в Микрорайоне Бердска

В Микрорайоне Бердска в ночь на субботу загорелся автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

5 мая в 3:34 у дома №10 по ул. Лунной в Бердске загорелся автомобиль «Тойота Ипсум». В результате пожара огнем повреждена правая часть автомобиля (крыло, фара, бампер). В 3:42 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара устанавливаются.