Майский снег выпал в Бердске

Задержаны участники митингов «Он нам не царь» в сибирских городах
Сгорела Toyota Ipsum ночью в Микрорайоне Бердска
Жестоко избил свою мать судимый за изнасилование житель Новосибирска
Росгвардии расширят полномочия и сделают ее главным силовым ведомством
На 1,59 трлн рублей набрали кредитов россияне за три месяца
Мини-кубок ЧМ-2018 глава региона вручил футболистам-чемпионам из Бердска
Пять детей пострадали в пяти ДТП с начала 2018 года на дорогах Бердска
Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска
Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива и угрозам со стороны России