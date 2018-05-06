Майский снег выпал в Бердске

В Западно-Сибирском Гидрометцентре предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Новосибирской области. Многие уже получили смс с рассылкой от МЧС. Жителей региона предупреждают о сильном ветре.

«6 мая ожидаются дожди, местами сильные, град, порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в предупреждении спасателей.

Синоптики добавляют, что такая погода установилась почти по всей Сибири. Неблагоприятный прогноз также получили жители Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской области. Также к воскресенью упала температура воздуха. В ночь на воскресенье столбик термометра в Бердске опускался ниже нулевой отметки, а днем температура не превышает 2 градусов тепла. А после обеда в Бердске пошел снег.

Сбылись обещанные синоптиками прогнозы о порывах ветра — ночью до 20 метров в секунду, днем — до 17 метров в секунду.

В Бердске 6 мая с утра периодически шел снег. А после обеда даже образовался небольшой снежный покров.

В понедельник, 7 мая, характер погоды существенно не изменится. Синоптики обещают дождь со снегом, сильный ветер и температуру до +5 градусов.