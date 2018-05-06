Жестоко избил свою мать судимый за изнасилование житель Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 4 мая в полицию из медицинского учреждения поступила информация о причинении телесных повреждений 55-летней жительнице Ленинского района. Потерпевшей, доставленной бригадой скорой помощи в больницу из квартиры дома по улице Путевой, был диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. По указанному адресу был незамедлительно направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции, который задержал на месте преступления 31-летнего сына потерпевшей.

Мужчина сознался в причинении потерпевшей телесных повреждений. В отношении него следователем отдела полиции №7 «Ленинский» управления МВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности – за изнасилование.

Проводится расследование, подозреваемый находится под стражей.