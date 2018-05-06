КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю центр 89137170267 Ольга
Срочно продам квартиру!
Продам 2-ю квартиру
продам
продам
продам
Продам квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Задержаны участники митингов «Он нам не царь» в сибирских городах

Сгорела Toyota Ipsum ночью в Микрорайоне Бердска

Майский снег выпал в Бердске

Жестоко избил свою мать судимый за изнасилование житель Новосибирска

Росгвардии расширят полномочия и сделают ее главным силовым ведомством

На 1,59 трлн рублей набрали кредитов россияне за три месяца

Мини-кубок ЧМ-2018 глава региона вручил футболистам-чемпионам из Бердска

Пять детей пострадали в пяти ДТП с начала 2018 года на дорогах Бердска

Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска

Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива и угрозам со стороны России

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Жестоко избил свою мать судимый за изнасилование житель Новосибирска

У 55-летней потерпевшей врачи диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени. Ее сын сознался в содеянном. Подозреваемого арестовали.

6.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Жестоко избил свою мать судимый за изнасилование житель Новосибирска

Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления

В Ленинском районе Новосибирска полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 4 мая в полицию из медицинского учреждения поступила информация о причинении телесных повреждений 55-летней жительнице Ленинского района. Потерпевшей, доставленной бригадой скорой помощи в больницу из квартиры дома по улице Путевой, был диагностирован ушиб головного мозга тяжелой степени. По указанному адресу был незамедлительно направлен экипаж патрульно-постовой службы полиции, который задержал на месте преступления 31-летнего сына потерпевшей.

Мужчина сознался в причинении потерпевшей телесных повреждений. В отношении него следователем отдела полиции №7 «Ленинский» управления МВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности – за изнасилование.

Проводится расследование, подозреваемый находится под стражей.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Задержаны участники митингов «Он нам не царь» в сибирских городах Сгорела Toyota Ipsum ночью в Микрорайоне Бердска Майский снег выпал в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на весь ассортимент
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика