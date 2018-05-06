Отказались раскрывать доходы и уволились 18 чиновников Татарстана

В Татарстане 18 чиновников отказались сдавать декларации о доходах, заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. Об этом сообщает Лента.ру.

По ее словам, в основном это представители районных администраций. «Из них семь человек уже сложили свои полномочия, оставшиеся проходят регламентные процедуры. Среди сдавших 37 человек при заполнении справок допустили технические ошибки», — заявила Галимова.

Она также добавила, что в прошлом году число отказавшихся предоставлять декларации о доходах было «чуть больше». Всего, по ее словам, президенту Татарстана сдали 7744 декларации о доходах.

Ранее сообщалось, что доходы жены президента Татарстана Гульсины Миннихановой в 2017 году составили 137 миллионов рублей, а главы республики — 7,766 миллиона рублей. Таким образом, она заработала больше мужа в 17,6 раза. Для сравнения, Путин в прошлом году заработал 18,73 млн рублей. Это на 10 млн больше, чем в 2016-м. Как оказалось, президент продал земельный участок.

В апреле российское руководство и правительство страны отчитались о доходах. Самым богатым чиновником оказался вице-премьер Александр Хлопонин, чей доход по итогам 2017 года оценивался почти в 3 миллиарда рублей. При этом в 2016 году он смог заработать 9,942 млн рублей.

Чиновники Бердске тоже должны были составить декларацию о своих доходах и имуществе. Однако на 6 мая на сайте бердской администрации в соответствующем разделе есть только данные за 2016 года. Сотрудники мэрии не торопятся раскрывать доходы. Хотя глава города Евгений Шестернин, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пригрозил увольнением подчиненным, которые не сдадут вовремя декларацию о доходах.