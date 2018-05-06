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Росгвардии расширят полномочия и сделают ее главным силовым ведомством

Правоохранительные органы России ждет реформирование. Не исключено, что Служба внешней разведки сольется с ФСБ.

6.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Росгвардии расширят полномочия и сделают ее главным силовым ведомством

Сотрудники Росгвардии Бердска. Пока в составе отдела МВД

В этом году силовые ведомства ждет большая «перетряска». В каких-то поменяют руководителей, у кого-то отнимут часть полномочий, а кому-то расширят. Сейчас идет экспертная работа над рядом законопроектов. Об этом «Аргументам недели» рассказали несколько источников, в том числе в нижней палате Федерального собрания.

«Изменения коснутся практически всех ведомств, которые отвечают за внутреннюю безопасность страны. Если идея будет одобрена президентом, то придется вносить поправки в массу законов. Сейчас проекты проходят экспертную оценку и согласования», — говорит представитель Совета безопасности (СБ РФ), который координирует эту работу. Он уклонился от более подробных комментариев. Отметив лишь, что «результаты могут быть широко объявлены только осенью этого года, а пройти через Госдуму и Совет Федерации ближе к декабрю».

«Сильнее всего расширение полномочий коснется Росгвардии. В частности, в ее составе, возможно, будет создано следственное управление. Также «гвардейцам» может перейти ряд полномочий ФСО. Таким образом, ведомство фактически станет еще одной полноценной правоохранительной структурой», — говорит эксперт профильного комитета Госдумы, знакомый с ситуацией. По уточнению источника, «причем не просто «одной из», а фактически основной и самой доверенной».

Собеседники «Аргументов недели» пока отрицают возможность слияния Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности. «Сегодня это не актуально», — подчеркнул представитель Совбеза.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    » Не исключено, что Служба внешней разведки сольется с ФСБ.»
    Ерунда! У этих служб разные задачи. Это всё равно, что «сольётся с часовым заводом молочная ферма»! 8)

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