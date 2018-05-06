Мини-кубок ЧМ-2018 глава региона вручил футболистам-чемпионам из Бердска

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA, совершающий тур по регионам России, 5 мая прибыл в Новосибирскую область, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава региона Андрей Травников вместе с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, гендиректором проекта Системы Coca-Cola в России по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Микаэлем Вине, послом чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Алексеем Смертиным и официальным представителем FIFA Лукасом Раховым приняли участие в церемонии приветствия Кубка чемпионата мира по футболу FIFA в регионе, а также наградили участников турнира детских футбольных школ. Мероприятия состоялись в спорткомплексе «Заря», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Андрей Травников подчеркнул, что для Новосибирской области большая честь – принимать Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Он отметил, что в регионе уделяется большое внимание развитию футбола, утверждена программа «Развитие футбола в Новосибирской области на 2014-2020 годы». Этим видом спорта занимается почти 6 тысяч детей и подростков, действуют 52 спортивные школы. «Мы верим, что сборная России достойно выступит на домашнем чемпионате мира, и новосибирцы вместе со всей страной будут активно болеть за нашу команду», – сказал глава региона.

Андрей Травников призвал новосибирцев и гостей города в июне-июле приходить на Михайловскую набережную, где будет оборудована трансляционная площадка с большим экраном для массового просмотра матчей чемпионата мира. «Сегодня у новосибирцев есть уникальная возможность максимально близко взглянуть на тот заветный трофей, за который на спортивных полях будут биться несколько тысяч мужчин – 32 национальные сборные. Чемпионат мира пришёл в Новосибирскую область!» – поздравил новосибирцев Андрей Травников. Он выразил надежду, что от эмоций, который вызовет чемпионат, появится больше желающих играть в футбол, больше россиян, желающих заниматься любыми видами спорта.

На Михайловской набережной также состоялась презентация Кубка чемпионата мира по футболу FIFA. Официальный представитель FIFA Лукас Рахов вручил главе региона уменьшенную копию Кубка, которую Андрей Травников подарил юношам бердской футбольной команды «Кристалл» ДЮСШ Бердск – двукратным победителям всероссийского турнира «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola».

Высшая командная награда в мировом футболе – Кубок чемпионата мира по футболу FIFA – с 5 по 7 мая находится в Новосибирской области, и у каждого любителя футбола есть возможность сфотографироваться с Официальным Кубком. Приезд официального Кубка в Новосибирск ознаменовал начало финишной прямой, на которую выходит подготовка к главному футбольному событию планеты, и создал в городе неповторимую атмосферу приближающегося праздника. В течение двух дней, с 5 по 6 мая, все желающие могут увидеть Официальный Кубок в специальном шатре, расположенном на Михайловской набережной, и сделать с ним памятную фотографию. Кроме того, 7 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в спортивный комплекс «Арена 300» в городе Искитим Новосибирской области.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдёт в России впервые в истории. Крупнейший после Олимпийских игр спортивный форум планеты продлится в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 г. на 12 стадионах в 11 городах. В чемпионате примут участие сборные 32 стран. Финал турнира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». В Новосибирске на Михайловской набережной будет организована трансляционная площадка для массового просмотра матчей XXI чемпионата мира.

Для справки

Официальная церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA с Coca- Cola состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, президента FIFA Джанни Инфантино и Президента компании Coca-Cola в Центральной и Восточной Европе Никоса Кометтиса. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое стало самым длинным национальным туром в истории проекта.

В 2017 году трофей посетил 16 российских городов: более 220 000 человек смогли увидеть и сфотографироваться с главным футбольном символом. Потом Кубок чемпионата мира по футболу FIFA побывал более чем в 50 странах в разных уголках планеты. Международное путешествие трофея стартовало в Лондоне в январе 2018 года и завершилось в Японии в конце апреля. 1 мая уникальный приз вернулся в Россию, во Владивосток и дал старт завершающему этапу путешествия официального Кубка в преддверии главного футбольного события планеты. В период с мая по июнь 2018 года Кубок чемпионата мира по футболу FIFA посетит 9 городов России.

Новосибирск стал второй остановкой в маршруте Тура официального Кубка по России в 2018 году после Владивостока. Затем трофей посетит ещё 7 российских городов: Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Кубок чемпионата мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый командам-победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении FIFA. Он сделан из чистого золота, весит 6,142 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный Кубок существует с 1974 года.

В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу FIFA – копию официального Кубка.