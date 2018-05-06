На 1,59 трлн рублей набрали кредитов россияне за три месяца

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за март и I квартал 2018 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.

В марте 2018-го было выдано 3,01 млн новых кредитов общим объемом свыше 601,75 млрд руб. По сравнению с мартом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 8%, а объемы кредитования выросли на 34%. В марте 2017 г. было выдано 2,80 млн кредитов на 449,63 млрд руб.

Положительные годовые темпы роста объемов кредитования отмечены во всех сегментах, однако они значительно снизились по сравнению с январем-февралем текущего года. В январе 2018 г. количество новых кредитов выросло на 33%, а объемы на 73% по сравнению с январем прошлого года. В феврале 2018 г. годовые темпы роста количества новых кредитов составили 29%, а объемы выросли на 65% по сравнению с февралем 2017 г.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в марте 2018 г. остался сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 36% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 62%. В марте 2018 г. было выдано 737,62 тыс. новых карт с общим лимитом 53,96 млрд руб., годом ранее – 544,25 млн карт на 33,25 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 20%: с 61 до 73 тыс. руб.

Высокие темпы роста продолжает показывать ипотека. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в марте 2018 г., выросло в годовом отношении на 33%, денежные объемы кредитования выросли на 42%. В марте нынешнего года было выдано 99,71 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 196,99 млрд руб., год назад было выдано 74,83 тыс. кредитов на 138,29 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7%: с 1,85 до 1,98 млн руб1.

Количество новых автокредитов кредитов выросло на 15%, объемы выдач увеличились на 18%. В марте было выдано 42,51 тыс. кредитов на 32,83 млрд руб., годом ранее банки выдали 37,10 тыс. кредитов на 27,88 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 3%: с 751 до 772 тыс. руб.

Количество кредитов наличными, выданных населению в марте 2018 г., сохранилось на уровне прошлого года, при этом объем кредитования увеличился на 27%. В марте 2018 г. было выдано 2,13 млн кредитов наличными на 313,47 млрд руб. против 2,13 млн кредитов на 246,35 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 28%: со 115 до 147 тыс. руб.

Всего в I кв. текущего года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. В I кв. 2017 г. было выдано 7,10 млн кредитов на 1,04 трлн руб.

Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%. За январь-март 2018 г. было выдано 2,29 млн новых карт с общим лимитом 166,98 млрд руб., годом ранее – 1,38 млн карт на 80,26 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 25%: с 58 до 73 тыс. руб.

Второй квартал подряд крайне высокие темпы роста продолжает показывать сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в I кв. 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 61%, денежные объемы кредитования – на 72%. В I кв. 2018 г. было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд руб., год назад было выдано 162,40 тыс. кредитов на 296,05 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7%: с 1,82 до 1,95 млн руб2.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 23%. В I кв. нынешнего года было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд руб., годом ранее банки выдали 88,99 тыс. кредитов на 65,19 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 5%: с 733 до 772 тыс. руб.

В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. В I кв. 2018 г. было выдано 5,98 млн кредитов наличными на 829,48 млрд руб. против 5,44 млн кредитов на 589,88 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 28%: со 108 до 139 тыс. руб.