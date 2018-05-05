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Пять детей пострадали в пяти ДТП с начала 2018 года на дорогах Бердска

Всего в 19 дорожно-транспортных происшествиях на территории Бердска получили травмы 25 человек. Большинство ДТП произошли из-за плохих дорожных условий.

5.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пять детей пострадали в пяти ДТП с начала 2018 года на дорогах Бердска

Единственное смертельное ДТП произошло в Бердске 12 января — на трассе УАЗ сбил пешехода идущего по дороге

За 4 месяца 2018 года на территории Бердска зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 25 получили травмы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в группе пропаганды областного полка ДПС.

За аналогичный период прошлого года на бердских дорогах зарегистрировано 33 ДТП, в которых 58 человек травмировано. Обошлось без смертельных случаев.

По вине водителей в этом году в Бердске произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 22 человека травмировано. По вине водителей в нетрезвом состоянии ДТП не зарегистрировано.

По вине пешеходов произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и трое пострадали.

По видам ДТП распределились следующим образом: 10 столкновений, 1 наезд на препятствие, 8 наездов на пешехода.

Основные причины ДТП:
— по дорожным условиям – 15 ДТП;
— несоблюдение скоростного режима движения – 3 ДТП;
— несоблюдение очерёдности проезда – 5 ДТП.

С участием детей в возрасте до 16 лет на бердских дорогах произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 несовершеннолетних травмировано.

За аналогичный период прошлого года с участием детей произошло 6 ДТП, в которых 7 несовершеннолетних пострадали.


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