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Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска

В 1 квартале 2018 года размер прожиточного минимума в Новосибирской области увеличился более чем на 400 рублей. Большая часть денег уходит на питание. Пенсионерам положено 8620 рублей в месяц.

5.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска

Более 4500 рублей каждый житель Бердска тратит на продукты

Прожиточный минимум в Новосибирской области увеличился более чем на 400 рублей, сообщил Новосибирскстат.

В 4 квартале 2017 года размер прожиточного минимума был установлен на уровне 10 316 рублей. Теперь этот показатель составляет 10 749 рублей (+433 рубля). Размер минимума на трудоспособное население установлен на уровне 11 404 (+466 рублей); пенсионера — 8620 (+314 рублей); ребёнка — 11 183 рубля (+ 478 рублей).

В расчете на среднестатистического жителя региона структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

— питание — 42,1% (4528 рублей);.

— непродовольственные товары — 25,3% (2718 рублей);.

— оплату услуг — 25,3% (2718 рублей);.

— налоги — 7,3% (785 рублей).


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    он нам царь

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