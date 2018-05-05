Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива и угрозам со стороны России

Военные моряки Украины и морские пограничники должны готовиться к различным негативным сценариям развития событий вокруг Керченского пролива, в том числе и к блокаде со стороны России прохода судов в порты Бердянска и Мариуполя, заявил изданию «Обозреватель» адмирал запаса Игорь Кабаненко. Он уточнил, что Украина должна действовать в рамках международных законов и быть готовой организовывать военные конвои для сопровождения судов, проходящих через Керченский пролив.

«Следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов через Керченский пролив в Мариуполь и Бердянск. Военные конвои могут и не понадобиться, вместе с тем в определенных условиях это может стать единственным способом обеспечить безопасность морских коммуникаций на стыке двух морей», — сказал Кабаненко. Адмирал пояснил, что в этом случае «любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».​

Одной из мер военного сдерживания, по словам адмирала, может быть организация военных патрулей на море. Американские патрульные катера класса Island, по словам Кабаненко, могли бы усилить возможности военного флота Украины, однако «они до сих пор не доставлены из США в Украину».​​

Ранее, 3 мая, Госпогранслужба Украины заявила, что Россия с 30 апреля начала проводить жесткую политику задержания и досмотра в Азовском море судов, следующих в Мариупольский морской порт. По данным ведомства, российские пограничники ежедневно останавливают невоенные суда для досмотра и идентификации членов команды. Никаких замечаний при этом не следует. В частности, досмотру подверглись несколько туристических теплоходов. Некоторые из них осматривали несколько раз, передает РБК.

4 мая российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело промысел камбалы. В ФСБ при этом заявили, что судно вело незаконный лов рыбы, поскольку действовало в исключительной экономической зоне России.

В марте украинские пограничники задержали российский корабль «Норд» в Азовском море, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Ээкипаж обвинили в нарушении порядка выезда с «временно оккупированной территории», против капитана возбудили уголовное дело, он был арестован и 10 апреля вышел под залог.