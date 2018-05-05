Спел с фронтовиками накануне Дня Победы военные песни мэр Бердска

В пятницу, 4 мая, состоялся торжественный прием мэром Бердска ветеранов Великой Отечественной войны. Для проведения встречи радушно и безвозмездно предоставило банкетный зал и праздничный обед одно из бердских кафе.

Началось чествование с традиционного фотографирования, после чего ветеранов ждали обед и концертная программа, сообщили в пресс-центре мэрии.

Глава города Евгений Шестернин обратился к бердчанам-фронтовикам:

-Я благодарен вам, что вы приехали на эту встречу, есть еще порох в пороховницах! Я хочу сказать слова, которые у всех на устах: с предстоящим праздником, дорогие ветераны! У каждого из вас свой День Победы – в разных местах и при разных обстоятельствах, но он для всех одинаково важен и дорог. Лично я счастлив, что имею возможность общаться с вами, возможность прикоснуться к живой истории. Долгих лет вам, крепкого здоровья!

На торжественной встрече звучали песни военных лет, сами ветераны с удовольствием пели под баян. В завершение приема всем фронтовикам вручили подарочные наборы от предпринимателей города, Совета депутатов. И лично от мэра каждому — групповую фотографию в рамке с начала встречи. На память.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сегодня в городе осталось 47 ветеранов, которые с оружием в руках сражались на фронтах Великой Отечественной войны. И только 15 из фронтовиков в состоянии ходить. К сожалению, возраст, раны и болезни берут свое.