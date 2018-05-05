За оказание военной поддержки Сирии высказались две трети россиян

Две трети россиян считают, что Москва должна оказать военную поддержку официальному Дамаску в случае военных действий со стороны США против действующей сирийской власти, говорится в результатах проведенного ВЦИОМ опроса.

При этом, как отмечают социологи, такую позицию среди мужчин разделяют 76%, а среди россиян старшей возрастной группы в возрасте от 60 лет — 75%.

По результатам исследования, политику России в сирийском конфликте поддерживают 39% россиян, тогда как в феврале текущего года этот показатель был на уровне 34%.

«22% респондентов считают необходимым притормозить действия и выбрать осторожную позицию», — отмечают социологи.

При этом выросло число сторонников более активных действий России в Сирии — с 14% до 17%, — и напротив, снизилась доля тех, кто считает, что Москва должна отказаться от участия в конфликте (9%).

Социологи отмечают, что практически одинаковое число россиян дает положительные (33%) и отрицательные (30%) оценки последствий операции в Сирии. При этом среди отрицательных последствий называются угроза нападения на Россию и даже начало третьей мировой войны — 9%.

Среди положительных последствий респонденты видят нормализацию ситуации в регионе (11%), а также то, что Россия усилит свое влияние на мировой арене.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты исследования, отмечает: «Интерес к событиям в Сирии обусловлен неравнодушием большинства россиян к судьбе этой страны, ставшей, по их мнению, ареной опосредованного давления на Россию. В ситуации тотального прессинга со стороны Запада важно, считают россияне, стоять на своем, поддерживать официальные власти Сирии, несмотря на неоднозначные и трудно прогнозируемые последствия».

Инициативный всероссийский опрос был проведен в апреле текущего года среди 2000 россиян в возрасте от 18 лет.