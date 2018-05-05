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Тотальная слежка: 534 млн звонков прослушали в США за 2017 год

Трамп в январе подписал закон о продлении на 6 лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

5.05.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Тотальная слежка: 534 млн звонков прослушали в США за 2017 год

США следят за «подозрительными» иностранцами

Агентство национальной безопасности (АНБ) США в 2017 году отследило не менее 534 млн телефонных звонков, несмотря на предпринятые структурой меры по ограничению наблюдения за гражданами. Соответствующие данные, которые более чем втрое превышают показатели 2016 года, приводятся в распространенном в пятницу докладе аппарата директора национальной разведки США, передает ТАСС.

В нем отдельно подчеркивается, что речь в данном случае идет не о столь же большом числе попавших под слежку, так как берется в расчет каждый отдельно взятый звонок.

После того, как в 2013 году в открытый доступ попали — благодаря действиям экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена — данные о программах слежки за гражданами АНБ, ведомство существенно сократило свою деятельность по слежке. Если до огласки означенных сведений речь ежегодно шла о миллиардах отслеженных звонков, то сейчас официальная статистика показывает существенно более скромные цифры.

19 января президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении на шесть лет программы прослушивания телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

Речь идет о секции 702 принятого в 1978 году Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Внесенная в него в 2008 году поправка дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, находящимися за пределами США, но использующими американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет- серверы, в том числе, принадлежащие крупным компаниям.

В целом, спецслужбы не имеют права вести аналогичную слежку без ордера за американцами. Однако есть важное исключение — граждане США могут попасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактируют с иностранцами, которые находятся в поле зрения разведки.


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(1) Комментарий

  1. Raven

    А американе то выходят на акции протеста? Или нет? Или им Навального прислать? Где демократия? Где права человека? Где невмешательство в частную жизнь? А вы говорите у нас Мордор. А «светоч демократии» то вон как

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