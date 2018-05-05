Православный активист из Бердска: Президентские гранты дают за пропаганду наркотиков и детского разврата

Родительская общественность Новосибирска призвала региональные власти защитить детей от растлевающих проектов НГОО «Гуманитарный проект», сообщает «Русская народная линия», куда поступило обращение родительской общественности. Оно адресованное врио губернатора Новосибирской области Травникову, министру региональной политики Яковлеву, и. о. министра образования Федорчуку, врио министра здравоохранения Иванинскому, мэру Новосибирска Локтю, гендиректору Фонда президентских грантов Чукалину.

«На официальном сайте Министерства региональной политики Новосибирской области 22 февраля 2018 года была размещена информация о проведении 26.02.2018г. Новосибирской городской общественной организацией «Гуманитарный проект» Межрегионального форума «Мозаика профилактики. Комплексный подход к профилактике социально негативных явлений в семье», — говорится в обращении общественности. — В информации указывалось, что форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Действительно, данная организация получила президентский грант по теме «Развитие потенциала некоммерческих организаций, работающих с семьей и сообществом в программах сохранения здоровья и профилактики социально значимых заболеваний» (7,4 млн руб.). В Москве принимают заявки на получение грантов у организаций, удовлетворяющих определенным формальным требованиям, не зная фактической истории организации, содержания и методов ее работы».

«Безусловно, руководители Фонда президентских грантов и министерства региональной политики Новосибирской области не могли знать, что в нашем регионе НГОО «Гуманитарный проект» известен с начала 2000-х годов как организация, которая при поддержке ООН, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского Союза, ЮНЕСКО, UNAIDS, Агентства Международного развития США (USAID), выдворенного из России, евангелистской организации «Хлеб для мира» (Германия), Немецкого общества по техническому сотрудничеству (GTZ) и т. п., под лозунгом профилактических программ (на иностранные деньги), фактически занималась прямо противоположным заявленному, — продолжили авторы письма. — Так под видом профилактики наркомании она проводила маркетинг наркотиков, а под видом профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), среди несовершеннолетних детей, распространяла информацию, провоцирующую ранние половые связи и тем самым, способствующую распространению ИППП. При этом использовались методы манипуляции сознанием, НЛП и другие психотехники. Именно поэтому с НГОО «Гуманитарный проект» в те годы боролись родители и педагогическая общественность, а депутаты Областного Совета депутатов, ознакомившись с «наглядными пособиями», немедленно приняли меры к пресечению данного безобразия. Примером материалов, которые использовали в работе «профилактологи» являются игральные карты, которые они распространяли среди школьников».

«В рамках информационных кампаний названной организацией проводились профилактические тренинги, формирующие толерантное поведение. Подлинная миссия данной организации открылась после того, как НГОО «Гуманитарный проект» выступила официальным партнером Первой общесибирской гей-вечеринки в Новосибирске, которая состоялась 6 марта 2006 года в «Белом зале» в ККК им. Маяковского. А 8-10 июля 2016 г. в Санкт-Петербурге председатель правления НГОО «Гуманитарный проект» Камалдинов Денис Олегович, к.м.н., выступил на Форуме «Здоровье ЛГБТ-сообщества» с докладом «Основные международные рекомендации в контексте профилактики ВИЧ и ИППП среди МСМ и трансгендеров» (МСМ – мужчины, практикующие секс с мужчинами). В настоящий момент создалась парадоксальная ситуация. Давно дискредитировавшая себя организация вновь, как и прежде, внедряет иностранные методики «профилактики» (не проверенные на информационную и психологическую безопасность), но уже не на иностранные, как было ранее, а на российские деньги. Прикрываясь «президентским грантом», заручившись поддержкой на федеральном и региональном уровне, играя на актуальной теме «социально негативных явлений в семье», Камалдинов Д. О. и его организация получают неограниченный и бесконтрольный доступ к огромной целевой аудитории – чиновникам, активистам НКО, психологам, педагогам, медикам, работникам социальных и молодежных служб, волонтерам, инспекторам по делам несовершеннолетних, студентам, родителям и детям».

Составители обращения считают, что «любая поддержка деятельности НГОО «Гуманитарный проект» создаёт огромные риски по растлению детей и использованию их ЛГБТ-сообществом не только в Новосибирской области, но и за её пределами. Опыт других регионов показывает, что даже единичные беседы с детьми и подростками, ежегодно проводимые 1 декабря в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, могут принести непоправимый вред нравственному развитию подрастающего поколения и существенно влиять на демографию. Внедряя иностранные методики в России, такие организации, как новосибирский «Гуманитарный проект», челябинский фонд «Береги себя», вместо воспитания целомудрия будущих матерей и отцов, пропаганды традиционных семейных ценностей, предлагают подрастающему поколению так называемую «контрацептивную культуру», тесно связанную с сексуальной свободой и снижением рождаемости».

Представители родительской общественности Новосибирска обратили внимание, что «мероприятия НГОО «Гуманитарный проект» до сих пор в Новосибирске имели закрытый характер с узко ограниченным контингентом участников, отобранных по конкурсу (например, 26.02.2018 г. Межрегиональный форум «Мозаика профилактики. Комплексный подход к профилактике социально негативных явлений в семье», с 27 по 31 марта 2018 г. обучающий тренинг Профилактики»). А навыки, приобретаемые в ходе профилактической программы «15», со слов самих организаторов, на практике сводятся к тому, что несовершеннолетние «больше разговаривают с партнерами (?) и близкими, больше гуляют… Получается больше объятий!». «Программа «15»: больше объятий — меньше проблем» (?!)».

Авторы письма считают, что «все, кто участвует в поддержке сомнительных проектов НГОО «Гуманитарный проект», несут ответственность за то, что вольно или невольно способствуют нравственному разложению наших детей и молодёжи».

«В связи с изложенным требуем:

1. Взять вопрос внедрения на территории Новосибирской области проектов НГОО «Гуманитарный проект» на особый контроль и принять меры по защите детей и подростков от информации, наносящей вред их физическому, психическому и нравственному здоровью.

2. Сообщить нам, какие государственные структуры Новосибирска и Новосибирской области сотрудничают с НГОО «Гуманитарный проект», оказывают административную и другую поддержку.

3. Донести текст данного общественного обращения до руководителей государственных бюджетных учреждений области, решающих задачи образования и воспитания детей и подростков, а также руководителей учреждений здравоохранения.

4. Прекратить деятельность НГОО «Гуманитарный проект» на территории Новосибирской области до того, как родительская общественность будет подробно ознакомлена с практикой и результатами деятельности организации в Новосибирске и Новосибирской области за все предыдущие годы.

5. Оказать содействие в подробном ознакомлении родительской общественности с содержанием проекта «Развитие потенциала некоммерческих организаций, работающих с семьей и сообществом в программах сохранения здоровья и профилактики социально-значимых заболеваний» и практикой его реализации в Новосибирске, Новосибирской области и других регионах.

6. Предоставить копии методичек, брошюр и других раздаточных материалов НГОО «Гуманитарный проект» для проведения экспертизы на их психологическую, информационную и этическую безопасность.

7. Сообщить нам о принятых мерах и планах сотрудничества государственных структур Новосибирска и Новосибирской области с НГОО «Гуманитарный проект»».

Также представители общественности просят ответить на вопросы:

— знакомы ли люди, принимающие решения в Новосибирске и Новосибирской области, с опытом и результатами работы НГОО «Гуманитарный проект» в Новосибирске, Новосибирской области и других регионах;

— на основании чего Новосибирская городская общественная организация продвигает свои программы на территории Новосибирской области (Усть-Тарка в 2017 г., Болотное); Какие детские дома и приюты задействованы в проектах НГОО «Гуманитарный проект».

«Со своей стороны готовы к сотрудничеству в деле защиты детей и информированию родительской и педагогической общественности, — отметили представители родительской общественности. — Надеемся на ваше здравомыслие и ответственное отношение к поднятой проблеме. Письменный ответ на поставленные вопросы и требования просим направить по эл. адресу sovet-nks@ya.ru».

Письмо подписали:

Председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийского Общественного движения «Всероссийское родительское собрание» И.С.Вишневская;

Сопредседатель Новосибирского отделения Всероссийского общественного движения «В защиту Детства» Н.Г.Щетилова;

Председатель Городской общественной организации Центр семейного образования и воспитания «Семья и дети», представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Н.С.Артемова;

Координатор клуба православных многодетных семей города Бердска, представитель Новосибирского Координационного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей И.В.Квасницкий.