С поличным задержали домушников, грабивших квартиры в Бердске

В Новосибирске с поличным задержаны подозреваемые в квартирных кражах, сообщили сегодня, 5 мая в упрвлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Новосибирску при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении квартирных краж. Двое жителей Ленинского района в возрасте 30 и 38 лет, используя отмычки, проникли в две квартиры, расположенные на одной лестничной площадке в доме по улице Народной, где похитили технику и денежные средства. При выходе из жилого дома злоумышленники были задержаны и доставлены в полицию.

В ходе личного досмотра подозреваемых и при обысках по местам их проживания полицейские изъяли похищенное имущество – денежные средства, банковские карты, ноутбук, жесткий диск и флеш-карту, а также отмычки.

По фактам краж из квартир на улице Народной возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности – за совершение разбоя.

Проводится расследование, сотрудники уголовного розыска проверяют имеющуюся информацию о причастности задержанных к серии аналогичных преступлений, совершенных на территории практически всех районов Новосибирска, а также в городах Бердск и Обь.