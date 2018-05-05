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С поличным задержали домушников, грабивших квартиры в Бердске

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели спецоперацию в Новосибирске по захвату квартирных воров после их очередного налета. Они проникали в жилища с помощью отмычек.

5.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

С поличным задержали домушников, грабивших квартиры в Бердске

Полицейские подозревают домушников в ограблении квартир в Бердске

В Новосибирске с поличным задержаны подозреваемые в квартирных кражах, сообщили сегодня, 5 мая в упрвлении МВД по Новосибирской области.

В ходе проведения спецоперации сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Новосибирску при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении квартирных краж. Двое жителей Ленинского района в возрасте 30 и 38 лет, используя отмычки, проникли в две квартиры, расположенные на одной лестничной площадке в доме по улице Народной, где похитили технику и денежные средства. При выходе из жилого дома злоумышленники были задержаны и доставлены в полицию.

В ходе личного досмотра подозреваемых и при обысках по местам их проживания полицейские изъяли похищенное имущество – денежные средства, банковские карты, ноутбук, жесткий диск и флеш-карту, а также отмычки.

По фактам краж из квартир на улице Народной возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности – за совершение разбоя.

Проводится расследование, сотрудники уголовного розыска проверяют имеющуюся информацию о причастности задержанных к серии аналогичных преступлений, совершенных на территории практически всех районов Новосибирска, а также в городах Бердск и Обь.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Опера в Новосибирске работают, а у нас застыли, как мухи в варенье… Видимых результатов ноль, одни невидимые, да и то, только на бумаге. 8)

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Аноним

    Скорей всего потерпевшие поймали и вызвали всю эту правоохранительность :-D

    Thumb up 7 Thumb down 0

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