Прожиточный минимум вырос до 11 404 рублей для трудоспособных жителей Бердска
Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива и угрозам со стороны России
Спел с фронтовиками накануне Дня Победы военные песни мэр Бердска
За оказание военной поддержки Сирии высказались две трети россиян
Марксу 200 лет: что из его прогнозов сбылось
Православный активист из Бердска: Президентские гранты дают за пропаганду наркотиков и детского разврата
Тотальная слежка: 534 млн звонков прослушали в США за 2017 год
С поличным задержали домушников, грабивших квартиры в Бердске
Отказавшихся снимать георгиевскую ленточку россиян не пустили на Украину
Трактора вязнут на раскисшей дороге в дачное общество «Росинка» в Бердске
Опера в Новосибирске работают, а у нас застыли, как мухи в варенье… Видимых результатов ноль, одни невидимые, да и то, только на бумаге.
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Скорей всего потерпевшие поймали и вызвали всю эту правоохранительность
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