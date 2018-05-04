Отказавшихся снимать георгиевскую ленточку россиян не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну семейную пару из России из-за их отказа снять георгиевскую ленту. Россиянам напомнили, что на украинской территории еще с июня 2017 года действует запрет на использование данной символики. За почти год с момента принятия закона правоохранители Украины не раз штрафовали своих граждан, в том числе пенсионеров, за ношение георгиевской ленты, передает Газета.ру.

Двух россиян не пропустили через украинскую границу в аэропорту «Борисполь» в Киеве из-за отказа снять георгиевскую ленту. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Мужчина и женщина из России прибыли рейсом из Минска с частной целью, уточнил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Для пересечения границы иностранцы имели все необходимые документы. Но на багаже туристов пограничники заметили прикрепленные георгиевские ленты, которые запрещены на Украине. На просьбу снять эту символику россияне отреагировали негативно. В связи с этим им было отказано в пересечении границы, и обратным рейсом они вернулись в Минск», — рассказал представитель погранслужбы.

Слободян отметил, что о данном инциденте было проинформировано подразделение Нацполиции. Правоохранителям сообщили об обнаружении лица, в действиях которого содержатся признаки правонарушения, предусмотренного статьей 173-3 КоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты).

«Уважаемые гости из РФ. Украинцы рады всем гостям страны, но каждый, кто планирует посещение нашей страны, должен осознавать, что должен уважать ее граждан и выполнять ее законы», — написал Слободян в фейсбуке, прикрепив к записи фото чемодана с георгиевской лентой.

Закон о запрете использования георгиевских лент на Украине вступил в силу 15 июня 2017 года. За их публичную демонстрацию предусмотрен штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от 2 тыс. до 6 тыс. рублей) и конфискация символики. Если в течение года закон нарушается повторно, может быть применен штраф до 5100 гривен (12,3 тыс. рублей) или назначен административный арест на срок до 15 суток.

Такое наказание не распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты. Кроме того, не будет преследоваться использование георгиевской ленты в документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года. Также это касается экспозиций музеев, тематических выставок и библиотечных фондов.

Кроме того, лента может присутствовать на надгробных сооружениях, в частных коллекциях, пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера. Санкции не применяются и к объектам антикварной торговли.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, комментируя необходимость принятия закона, объяснил его опасностью столкновений между националистами и демонстрантами, отмечающими День Победы 9 мая во многих городах страны. Для Киева и украинских радикалов георгиевская лента является символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также России.

На принятый закон отреагировали российские власти. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что правительство будет отстаивать права граждан страны за рубежом, включая ношение георгиевской ленты.

«Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом. Будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением», — отметил Сергей Лавров.

Отметим, что 22 июня 2017 года в День памяти и скорби в Днепре сотрудники правоохранительных органов оштрафовали женщину, которая была задержана за ношение георгиевской ленты. Недавно же стало известно, что 1 мая в том же городе полицейские составили протокол на пенсионерку, прикрепившую георгиевскую ленту к сумке.