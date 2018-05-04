Трактора вязнут на раскисшей дороге в дачное общество «Росинка» в Бердске

В «Курьер. Среда. Бердск» пожаловались читатели на размытую дорогу, ведущую в садовое общество «Росинка». Дачники, которые на длинных майских выходных пытались проехать на свои участки, стали свидетелями непроходимости местных дорог.

-Это просто издевательство над людьми и над техникой! Все выходные там садоводы на машинах застревали. Даже трактор провалился, его колеса ушли «под землю». Наверняка, по причине размытых дорог туда не пустили общественный транспорт. И, пока дорога не просохнет, вряд ли пустят. Мы пешком вынуждены ходить, каждый год одно и то же… Неужели ничего нельзя сделать? Мы же деньги ежегодно платим, и немалые! — написала в редакцию читательница и снабдила свои слова красноречивыми фото.

Ситуацию с размытой дорогой прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства бердской мэрии.

— Дорога от садового общества «Росинка» проходит через земли различного подчинения. Сначала это территория самого общества «Росинка». Затем, по очереди, территории дачных обществ «Лесное», «Отрадное» и «Майское». Далее идёт частная территория, сейчас её передают Искитимскому району. Затем земля, принадлежащая Искитимскому району и, наконец, бердская земля. На том отрезке дороги, о котором мы говорим, пошла вода с полей и окончательно затопила дорогу. Это вызвало, конечно, очень большой общественный резонанс. У нас в этом направлении находятся семь дачных обществ. Люди в основном пожилые, им обязательно нужен транспорт. Поэтому, как только дорога просохнет, по ней пройдутся грейдеры и можно будет пустить автобусы… …Там действительно ужасное состояние проезжей части. Там вязнут все: и легковые, и грузовые, и частный транспорт не может проехать. Об автобусах речь вообще не идет, они ведь не вездеходы… К сожалению, это территория не нашего подчинения, это юрисдикция Искитимского района. А садоводы-то наши, бердчане. Им выдавали участки от предприятий, которые существовали в Бердске: БЭМЗ, «Вега» и «Химзавод». Тогда не было такого разграничения земли на участки разного подчинения. А теперь получилось, что часть дороги проходит по территории, например, Искитимского района. И Бердск не может вкладывать деньги в ее обустройство. Из-за этого правового несоответствия мы не можем допустить нецелевого расходования средств. Есть наши земли, участки дорог на наших землях, которые мы обязаны содержать, куда мы должны вкладывать деньги. Но это должно быть не дальше Бердского городского округа.