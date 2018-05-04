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«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы в Бердске

Изменилось время и место построения «Бессмертного полка». Он примет участие в параде военно-патриотических клубов и подразделений МЧС на площади Горького.(АФИША)

4.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Бессмертный полк пройдет в параде Победы в Бердске

В «Бессмертном полку» проходят тысячи жителей Бердска

7 мая с 16:00 до 17:30 — Городское торжественное мероприятие «Мы верили, мы знали — победим». ДК «Родина».

8 мая

14:30 — 18:00 у здания № 7 по ул. Горького пройдут молодежная акция «Слова о войне и Победе», международная акция «Рекорд Победы».

14:30-18:00 — на площади Горького интерактивная игра «Война глазами поколений».

15:30 — площадь Горького — Городская легкоатлетическая эстафета образовательных организаций и трудовых коллективов.

15:30 — площадь Горького — Всероссийский флешмоб «Песня Победы».

22:00-22:30 — Мемориал Славы — Акция «Свеча Памяти».

9 мая

9:30 — Преображенский Кафедральный Собор — Панихида о всех погибших воинах.

10:00 — ж/д вокзал Бердска — Концерт «Пять шагов к Победе».

10:30-11:00 — площадь Горького — Парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС.

11:00 — Акция «Бессмертный полк» (площадь Горького — ул. Ленина — ул. Спортивная — Мемориал Славы).

В прошлом году в Бердске провели парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС на площади Горького. Он имел положительные отклики. В этом году немного поменяли время построения «Бессмертного полка» для того, чтобы этот парад принимали его участники. «Бессмертный полк» выстроится на площади Горького, а не на ул. Ленина, как было до этого. В 10.30 проходит парад, в 11.00 «Бессмертный полк» выходит на Мемориал Славы.

11:00-14:00 — Акция «Победный привал» — Парк Победы.

12:00-13:05 — Час Памяти — Мемориал Славы.

11:00-12:00 — Акция «Георгиевская ленточка» — Мемориал Славы.

15:00-19:00 — Показ фильмов — Площадь Горького.

15:30-19:00 — Концертные площадки — ГПКиО.

17:00 — Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Победный май» — Городской парк культуры и отдыха.

17:00-19:00 — Концертная программа — площадь ДК «Родина».

19:00-22:00 — Вечерняя концертная программа — Площадь Горького.

22:00 — праздничный фейерверк.

Городские молодежные патриотические акции

Акция «Георгиевская ленточка» — 24 апреля — 9 мая — площадки города.

Всероссийская акция «Дерево Победы» — 4 мая — Аллея Парка Победы.


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