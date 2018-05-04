«Бессмертный полк» пройдет в параде Победы в Бердске

9:30 — Преображенский Кафедральный Собор — Панихида о всех погибших воинах.
10:00 — ж/д вокзал Бердска — Концерт «Пять шагов к Победе».
10:30-11:00 — площадь Горького — Парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС.
11:00 — Акция «Бессмертный полк» (площадь Горького — ул. Ленина — ул. Спортивная — Мемориал Славы).
В прошлом году в Бердске провели парад военно-патриотических клубов и структурных подразделений МЧС на площади Горького. Он имел положительные отклики. В этом году немного поменяли время построения «Бессмертного полка» для того, чтобы этот парад принимали его участники. «Бессмертный полк» выстроится на площади Горького, а не на ул. Ленина, как было до этого. В 10.30 проходит парад, в 11.00 «Бессмертный полк» выходит на Мемориал Славы.
11:00-14:00 — Акция «Победный привал» — Парк Победы.