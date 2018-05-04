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Спасли умирающего бездомного кота в Бердске

Ветеринары поражены: животные в подобном состоянии почти никогда не выживают.(ВИДЕО)

4.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Анастасии Дорогиной Один комментарий

Спасли умирающего бездомного кота в Бердске

Над котом возьмут шефство зоозащитники. Они продолжат его лечить, а после выздоровления пристроят в хорошие руки

Нашла на детской площадке рядом с домом №23 по ул. Комсомольской раненого кота 10-летняя Маша Дорогина в Бердске. Она прибежала домой и рассказала маме Анастасии о «находке». Котик лежит, не двигается и даже не мяучит, отметила девочка. Школьница попросила у матери кефира и отправилась покормить несчастное животное вместе со своими подружками. Для горемыки они приготовили два угощения. Поставили рядом на бордюр в пластиковых тарелочках кошачий корм и кефир. Но кот к корму даже не притронулся, лишь немного лизнул кефира. Акцию милосердия прервали жительницы дома. Они прогнали девочек с детской площадки, а тарелочки с едой выбросили на дорогу. Мол, нечего здесь прикармливать бездомных котов.

Машенька вернулась домой и описала все происходившее маме.

— Я вышла на улицу. Нашла кота. Он так и лежал неприкаянно. А над ним уже вороны начали кружить. Я увидела у кота на лапе огромную гнойную шишку, величиной с кошачью голову. Стала с ним разговаривать, а он начал так жалобно мяукать. Был уже вечер 28 апреля. Мы положили кота в коробку и начали обзванивать ветеринарные клиники. В одной попалась очень хорошая сотрудница. Она выслушала проблему и пригласила приехать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Дорогина.

Когда ветврач клиники узнала, что Анастасия подобрала кота на улице, то взяла за прием сущие копейки. И сказала, что коту нужно сделать операцию. Кот остался в клинике.

Так как рана после операции начала сильно гноиться, кота еще на несколько дней оставили в клинике. К тому же излечение от раны осложнилось чумой. Но все же врачи уверены, что мурлыка выживет. И поражаются: после такого состояния животные редко выживают.

Автор видео Анастасия Дорогина

-Сказали, что кот оказался настоящим бойцом, карабкался и боролся за жизнь изо всех сил, — говорила Анастасия.

О найденном животном бердчанка выложила новость в соцсети. Помощи не просила. Но ей прислали около 4000 рублей на лечение кота. Но были и мошенники, которые стали собирать от ее имени деньги на лечение несчастного бродяжки. Об этом ей сообщила подруга.

Анастасии Дорогиной даже не пришлось думать, как собрать деньги на дальнейшее лечение кота и куда его определить после клиники. Ведь через неделю-две ей предстоит переезд в другой город. К Анастасии обратились люди, которые взяли кота под свою защиту. Они продолжат его лечить, только в другой клинике. А потом найдут для него хозяев.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Коту поправиться и хороших хозяев.

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