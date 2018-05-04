Путин назовет имя премьера сразу после инаугурации

Президент России Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации, передает ТАСС.

«Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия, — напомнил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — Соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению [в Госдуму] кандидатуры председателя правительства».

«Когда это точно будет, я не могу вам сказать, — добавил он. — Это исключительная прерогатива президента РФ».

Песков не стал отвечать на вопрос о том, сформировал ли уже президент структуру будущего правительства. В какой форме будет представлено решение Путина по кандидатуре премьера и структуре кабмина, он также не уточнил, заметив: «Форма, конечно же, не будет менять сути».

Говоря о графике президента в эти дни, Песков сообщил, что 6 мая у Путина будет несколько рабочих мероприятий непубличного характера. 7 мая в 12:00 состоится церемония инаугурации президента. «После инаугурации запланировано несколько обычных внутренних встреч», — добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, будет ли Путин, как после инаугурации 2012 года, играть 7 мая в хоккей в матче Ночной хоккейной лиги, пресс-секретарь заявил, что графиком НХЛ это не предусмотрено. Однако президент выйдет на лед в другой день «в обозримой перспективе», заверил представитель Кремля.