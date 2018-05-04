Бесхозное футбольное поле с травмоопасными воротами беспокоит жителей Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель Петр Красиков с вопросом: «Можно ли устроить спортплощадку на пустыре?».

-В Северном микрорайоне есть пустырь. Он ничейный, то есть земля находится в собственности муниципалитета. На этом пустыре импровизированное футбольное поле и несколько лавочек. Можно же там сделать нормальную спортивную площадку? Похожие площадки в Бердске есть! А на этом поле также ворота незакреплённые стоят. Если они упадут на кого-нибудь — кто будет за это отвечать? Мэр Бердска Шестернин? — рассказывает Петр.

Начальник бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», каким образом проходит освоение пустырей под спортивные площадки.

— Сначала нужно обратиться в земельный комитет и узнать, чей это пустырь. Если это территория частная, допустим, вокруг многоквартирного дома, то жители ею распоряжаются сами. И разговор про спортплощадку вести следует с ними. Если же это земля муниципальная, то на ней возможно размещение спортивной площадки. Но надо понимать, где брать деньги на её размещение. Нужно обращаться с таким вопросом к депутату. Откуда у нас появилось 12 спортивных площадок в Микрорайоне? Депутаты направляют свои деньги на строительство тренажерных либо каких-то спортивных площадок на муниципальной земле за муниципальные деньги, — объяснила Светлана Васильевна.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее об опасных футбольных воротах, убранных по сигналу читателя.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», спортплощадки в микрорайоновских дворах появилась за счет средств из депутатского фонда.