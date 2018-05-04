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Кубк FIFA 2018 прилетел в Новосибирск

Самолет с главным футбольным трофеем приземлился в аэропорту Толмачево. Футбольной команде «Бердск» посчастливится увидеть главный приз мирового первенства.

4.05.2018 Фото: Flickr Один комментарий

Кубк FIFA 2018 прилетел в НовосибирскСамолёт с официальным Кубком FIFA 2018 на борту 4 мая приземлился в аэропорту Толмачёво. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

— Официальный Кубок начал своё путешествие в январе в Коломбо. За время эстафеты главный трофей Чемпионата мира по футболу побывал на Пхукете, в Макао, Душанбе, Ереване, Тбилиси, Вене, Кёльне, Осло. В Новосибирск кубок прилетел из Владивостока, 5-6 мая он будет выставляться на Михайловской набережной, 7 мая главный приз мирового первенства смогут увидеть игроки юношеской футбольной команды «Бердск», — говорится на сайте Толмачёво.

После Новосибирска Кубок повезут в Екатеринбург, конечной точкой тура в начале июня станет Москва. Тур организован компанией Coca-Cola. Такая традиция появилась в 2006 году и стала праздником для болельщиков, которые воочию могут увидеть главный трофей мирового футбола.

Отмечается, что пассажиры аэропорта Толмачёво смогут отправиться в города проведения Чемпионата мира по футболу — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург — прямыми рейсами.


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(1) Комментарий

  1. Арена 300

    *STOP*
    «После Новосибирска Кубок повезут в Екатеринбург»
    После Новосибирска кубок повезут в Искитим. А уже потом — в Екатеринбург.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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