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За продажу санкционки будут штрафовать

В Госдуму внесли законопроект о наказании за оборот запрещенных товаров.

4.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За продажу санкционки будут штрафовать

Итальянский сыр не найти в магазинах Бердска, а его импорт запрещен

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров, за исключением случаев их приобретения гражданами для личных нужд, следует из базы данных нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

Действующее законодательство допускает введение запрета на оборот в России отдельных категорий товаров. В частности, такой запрет может распространяться на товары, в отношении которых при ввозе на территорию ЕАЭС таможенные пошлины уплачены по ставкам, которые отличаются от ставок единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Законопроект за несоблюдение запрета оборота отдельных товаров вводит для граждан административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 70 до 100 тысяч рублей. При этом допускается конфискация запрещенных к обороту товаров.

«Дополнительное наказание в виде конфискации предусмотрено законопроектом на случай отсутствия в законодательстве РФ установленных правил уничтожения запрещенных к обороту соответствующих категорий товаров», — поясняет кабмин.

Полномочиями на рассмотрение дел о таких административных правонарушениях предлагается наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также судей в случае передачи им на рассмотрение дел.

В июле прошлого года Госдума приняла закон, который устанавливает право кабмина вводить запрет на оборот отдельных категорий товаров и определяет нормы таможенной проверки. В частности, запрет может вводиться на перевозку отдельных категорий товаров по территории РФ, их хранение, разгрузку, перегрузку, упаковку, маркировку, дробление партий, сортировку, переработку, использование для собственных производственных и (или) технологических нужд юридическими и индивидуальными предпринимателями, приобретение физлицами для личного пользования, а также совершение любых видов сделок с такими товарами, предусмотренных гражданским законодательством РФ.


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