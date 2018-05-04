Смертельный «Аллюр»: начался суд после гибели людей из-за рухнувшего манежа под Бердском

Сегодня, 4 мая, заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего новосибирского предпринимателя Игоря Воротникова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», трагическое ЧП произошло в конном клубе «Аллюр» под Бердском. Вечером 19 января 2017 года прямо во время занятий обрушилась крыша манежа. Под завалами погибло два человека — 15-летняя воспитанница клуба Анастасия Андреева и 45-летний тренер Вячеслав Базюра.

Порядка 400 человек разбирали завалы в ту страшную ночь. Из-за толщи снега спасательные работы было проводить очень трудно. Тем не менее, экстренные службы сработали оперативно.

Несколько месяцев Воротников провел в СИЗО, а затем, по решению суда, был заключен под домашний арест.

Преступление расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, Воротников с апреля по октябрь 2011 года на территории пионерского лагеря имени Путилова Барышевского сельсовета Новосибирской области для оказания услуг гражданам по проведению занятий конным видом спорта организовал возведение крытого манежа без получения разрешения на строительство, необходимой проектной документации и без осуществления строительного контроля.

С целью уменьшения затрат на строительство предприниматель приобрел изготовленные кустарным способом из бывших в употреблении материалы фермы (металлические конструкции крыши) и поручил выполнение работ по возведению манежа физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющему необходимой проектной и технической документации.

— После возведения манежа обвиняемый предоставлял в нем услуги гражданам, при этом не осуществлял обследования технического состояния конструкций манежа, а с середины декабря 2016 года не проводил работы по расчистке крыши от снега, вследствие чего масса снежного покрова превысила несущую способность кровли, — сообщили в прокуратуре.

В результате этого 19 января 2017 года произошло обрушение крыши манежа, напомнили в прокуратуре. Под завалами погибла занимавшаяся в тот день в клубе 15-летняя девочка и 46-летний тренер; двое несовершеннолетних и 41-летняя женщина получили травмы; погибли три лошади.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанного преступления, — лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский районный суд.

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