Деньгами приюта для бездомных животных заинтересовались депутаты Бердска

На заседании комитета по ЖКХ горсовета Бердска народные избранники обсудили ситуацию, которая сложилась внутри бердского приюта для бездомных животных «Надежда». По словам Елены Бороздиной, директора бердского ПАТП и председателя депутатского комитета, внимание народных избранников «привлекли детали в работе приюта».

— Общественники следят за тем, как осуществляется работа приюта «Надежда». И некоторые подробности о положении дел в приюте вызывают опасения, — заявила Бороздина.

Андрей Вишневский, начальник отдела благоустройства бердского управления ЖКХ, затронул тему нехватки финансов, а также недоделок, оставшихся со времени строительства здания приюта.

— Есть огромная проблема — пол. Там его как сдали в полуготовом состоянии, так это и осталось. На сегодняшний день на площади в 40 квадратов был уложен плиткой «кошатник», ещё 40 недавно выложили. На это деньги никто не выделяет, это все привлеченные волонтерские средства, — объяснил Вишневский, который по долгу службы курирует собачий приют.

Кроме того, комитет обеспокоен глобальными трудностями, с которыми столкнулась «Надежда».

— У муниципалитета на сегодняшний день нет средств достраивать это здание и доводить до ума, как оно должно быть по проекту. Но оно все равно муниципальное. 70% выделяемых денег из бюджета идёт на оплату труда, 30% — коммунальные платежи. Корм животных — это полностью проблема руководителя со штатом. На сегодняшний день тот коллектив способен решать вопросы внутри здания: накормить, напоить. А решать глобальные вопросы, делать вольеры, развиваться как-то по принципу жизни в частном доме, они не могут, там банально не хватает рук, — посетовал Андрей Вишневский.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», возникли вопросы и к финансовой деятельности приюта. Выяснилось, что деньги, взимаемые за оказание платных услуг в муниципальном учреждении, не проходили отчетности, не облагались налогом и не уходили в бюджет города.

— С апреля узаконили платную услугу по стерилизации. Но до апреля эти работы велись? Где эти денежные средства? Деньги по факту были? — горячо заинтересовалась Елена Бороздина.

На основании претензий к финансовой деятельности приюта для бездомных животных Контрольно-счетная палата начала проверку, заявила вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.

После непродолжительных споров депутаты поставили две задачи:

1. Получить от руководства приюта отчёт о финансово-хозяйственной деятельности.

2. Запросить в администрации Бердска информацию о здании и о пробуренной скважине.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вода в приютской скважине техническая. Поэтому для собак привозят бочками питьевую воду, что ложится на городской бюджет дополнительным бременем.

Кроме того, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кадровая чехарда в «Надежде» привела к тому, что в один из дней животных вообще некому.