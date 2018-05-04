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Имя погибшего в Сирии летчика увековечат в парке Победы Саратова

Вертолет Ми-24, в котором находились саратовец Артем Кулиш и бердчанин Валерий Матвеев, разбился в провинции Хама. Командира экипажа похоронили в Бердске.

4.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Имя погибшего в Сирии летчика увековечат в парке Победы Саратова

Погибшего вертолетчика Валерия Матвеева похоронили в Бердске 4 января

В Парке Победы на Соколовой горе в Саратове будет увековечено имя погибшего при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике летчика вертолета Ми-24, майора Артема Кулиша. Об этом ИА «Взгляд-инфо» рассказал директор историко-этнографического комплекса Борис Шинчук.

«6 мая мы планируем вместе с «Боевым братством» провести церемонию по занесению на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах, имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирии старшего летчика вертолетного звена Ми-24 майора Артема Кулиша. Каждый год на мемориале «Черный тюльпан» появляются новые имена», — заявил господин Шинчук.

В свою очередь, председатель «Боевого братства» Сергей Авезниязов сообщил нашему агентству, что на торжественное мероприятие приглашены мать героя, члены правительства области, депутаты, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов.

По словам Сергея Авезниязова, сначала собравшиеся посетят службу в Храме Святого благоверного князя Александра Невского в парке Победы на Соколовой горе (начало в 9.00), затем состоится крестный ход (с 10.00), а уже потом начнется церемония нанесения имени Артема Кулиша на мемориал «Черный тюльпан».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 декабря 2017 года вертолет Ми-24, в котором находились майор Артем Кулиш и бердчанин Валерий Матвеев, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередач. Оба летчика погибли.

Валерия Матвеева похоронили 4 января в Бердске, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На разбившемся Ми-24 он был старшим штурманом. Тело командира вертолета Артема Кулиша отвезли на родину, в город Пугачев Саратовской области.

Оба погибших пилота служили в бердском вертолетном полку до его расформирования. А после были переведены в часть, расположенную в городе Оби (аэропорт Толмачево).

Отметим, 8 июля 2016 года в сирийской провинции Хомс также при крушении вертолета МИ-25 погибли два российских военных летчика-инструктора Ряфагат Хабибуллин и Евгений Долгин из Саратова.

Позже имя Евгения Долгина было увековечено на мемориале в Парке Победы и присвоено одной из улиц в Ленинском районе.


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