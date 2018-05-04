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Денег на щебенение дорог в частном секторе Бердска просит депутат

Комитет по ЖКХ бердского горсовета направил совместное обращение в бюджетный комитет, чтобы тот обязал управление финансов найти 5 млн рублей.

4.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Денег на щебенение дорог в частном секторе Бердска просит депутат

Николай Сычев

Депутат Николай Сычев обратился в комитет по ЖКХ горсовета Бердска с просьбой о выделении дополнительных денежных средств на щебенение опасных дорог в частном секторе. Тему обсуждали на заседании депутатского комитета 3 мая.

— Председатели ТОСов указывают опасные места. Там, где, например, ребятишки в школу не могут пройти. Или там ямы большие, или лужи стоят, когда дожди проходят. Особенно улица Аэродромная этим отличается. Или Светлая, по которой невозможно ходить. Улица Котовского в этом смысле очень тяжёлая. 3 года назад мы ее щебенили, а сейчас на разбита, — аргументировал Николай Федорович.

Лариса Степанова, вице-мэр по городскому хозяйству, ответила, что в бюджете на 2018 год финансирования на щебенение дорог не предусмотрено.

— Потребности на щебенение основных участков мы знаем, там порядка 5 миллионов, — сообщила Лариса Степанова.

Денег на щебенение дорог в частном секторе Бердска просит депутат

Лариса Степанова

Тем не менее, члены депутатского комитета пояснили, что с подобными просьбами нужно обращаться к коллегам из комитета по бюджету. Итогом заседания стало решение о написании совместного обращения в бюджетный комитет. В письме решили составить коллективную просьбу управлению финансов изыскать возможность выделения средств на щебенение дорог в частном секторе.


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(1) Комментарий

  1. zizou

    Председатели ТОСов указывают опасные места. Там, где, например, ребятишки в школу не могут пройти. Или там ямы большие, или лужи стоят, когда дожди проходят.
    =============================
    У народа уже есть выбор: такси, автобусы, электропоезда, самолеты.
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/03/351568-prodlevat-marshrut-12-do-mikrorajona-yuzhnogo-otkazalas-vlast-berdska

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