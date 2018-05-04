Имя погибшего в Сирии летчика увековечат в парке Победы Саратова
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Денег на щебенение дорог в частном секторе Бердска просит депутат
Жидким «Новичком» объемом 100 граммов отравили Скрипалей
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Снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк
Проверить все время занятые телефоны регистратуры поликлиник готов мэр Бердска
Председатели ТОСов указывают опасные места. Там, где, например, ребятишки в школу не могут пройти. Или там ямы большие, или лужи стоят, когда дожди проходят.
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У народа уже есть выбор: такси, автобусы, электропоезда, самолеты.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/05/03/351568-prodlevat-marshrut-12-do-mikrorajona-yuzhnogo-otkazalas-vlast-berdska
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