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Известный подрядчик «Дорсиб Плюс» за 84 млн рублей отремонтирует ул. Лунную в Бердске

Аукцион на реконструкцию главной улицы Микрорайона выиграла новосибирская компания, проводившая реконструкцию бердской ул. Ленина.

4.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.

Известный подрядчик «Дорсиб Плюс» за 84 млн рублей отремонтирует ул. Лунную в Бердске

К осени ул. Лунная преобразится до неузнаваемости

Новосибирская компания «Дорсиб Плюс» выиграла аукцион на ремонт ул. Лунной в Бердске. Торги прошли 3 мая. Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%. Что составило более 400 тыс. рублей. Контракт на проведение работ будет подписан 15 или 16 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ул. Лунную ждет глобальная реконструкция. Это будет самый комплексный и самый затратный ремонт. Длина участка, на котором пройдет ремонт, от ул. Боровой до поворота к школе №5, составит почти 900 метров. Обновят не только дорожное полотно, но и тротуары, знаковое хозяйство, проведут благоустройство.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, на аукцион поступило восемь заявок. Но учреждение предъявило довольно жесткие требования к кандидатуре подрядчика. Ведь реконструкцию улицы предстоит выполнить всего за два месяца. К 1 августа.

Напомним, компания «Дорсиб Плюс», проводила реконструкцию ул. Ленина в Бердске, делала дорогу до Белокаменного.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    На ул. Ленина не так давно отремонтированной уже появились выбоины. Средства потрачены огромные. Кто понесет отвественность за качество выполненных работ? Захаров? Опять надо вкладываться в ремонт? Ремонтируем каждый год!!! А дороги лучше не становятся! Ходим по кругу!! Наверно и Лунную так же отремонтируют!!!

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  2. местный

    Исходя из опыта ремонта Ленина и Лунной от Зимы-Лета до Аленки — вполне приличная организация, делающая работу качественно и в срок.

    Удачи и ждем с нетерпением окончания работ!

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