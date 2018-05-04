Известный подрядчик «Дорсиб Плюс» за 84 млн рублей отремонтирует ул. Лунную в Бердске

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На ул. Ленина не так давно отремонтированной уже появились выбоины. Средства потрачены огромные. Кто понесет отвественность за качество выполненных работ? Захаров? Опять надо вкладываться в ремонт? Ремонтируем каждый год!!! А дороги лучше не становятся! Ходим по кругу!! Наверно и Лунную так же отремонтируют!!!
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Исходя из опыта ремонта Ленина и Лунной от Зимы-Лета до Аленки — вполне приличная организация, делающая работу качественно и в срок.
Удачи и ждем с нетерпением окончания работ!
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