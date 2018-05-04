Известный подрядчик «Дорсиб Плюс» за 84 млн рублей отремонтирует ул. Лунную в Бердске

Новосибирская компания «Дорсиб Плюс» выиграла аукцион на ремонт ул. Лунной в Бердске. Торги прошли 3 мая. Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%. Что составило более 400 тыс. рублей. Контракт на проведение работ будет подписан 15 или 16 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ул. Лунную ждет глобальная реконструкция. Это будет самый комплексный и самый затратный ремонт. Длина участка, на котором пройдет ремонт, от ул. Боровой до поворота к школе №5, составит почти 900 метров. Обновят не только дорожное полотно, но и тротуары, знаковое хозяйство, проведут благоустройство.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, на аукцион поступило восемь заявок. Но учреждение предъявило довольно жесткие требования к кандидатуре подрядчика. Ведь реконструкцию улицы предстоит выполнить всего за два месяца. К 1 августа.

Напомним, компания «Дорсиб Плюс», проводила реконструкцию ул. Ленина в Бердске, делала дорогу до Белокаменного.