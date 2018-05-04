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Жидким «Новичком» объемом 100 граммов отравили Скрипалей

Глава ОЗХО рассказал о дозе вещества, которым отравили бывшего шпиона и его дочь в Великобритании.

4.05.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Жидким Новичком объемом 100 граммов отравили Скрипалей

Лондон обвиняет Россию в отравлении Скрипалей

Доза вещества, которыми отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, составляла от 50 до 100 граммов. Об этом пишет на газета New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю.

По его словам, вещество могли применить в качестве аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.

Узюмджю отметил, что намерен внести яд в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.

После этого страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов, необходимых для лабораторных исследований. Кроме того, они будут обязаны создать антидот, передает РИА Новости.

«Дело Скрипалей»

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где отравили работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Затем в Британии заявили, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Накануне президент Чехии Милош Земан признал, что в стране производили и испытывали отравляющее вещество А-230, которое чешская военная разведка определила как «Новичок».

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о трех фактах обмана со стороны британских властей в «деле Скрипалей»: Лондон так и не установил страну изготовления яда, у Москвы не было мотива для отравления Скрипалей, правительство Мэй солгало о том, что «Новичок» производился только в России.


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